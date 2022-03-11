Неустановленный объект упал и взорвался в Загребе

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Неустановленный объект упал и взорвался в одном из районов Загреба, сообщается в Twitter МВД республики.

При осмотре места падения специалисты обнаружили воронку и два парашюта.

ЧП произошло накануне после 23:00 (01:00 мск пятницы). Управление полиции хорватской столицы получило несколько сигналов от граждан, что в районе Ярун ощутили детонацию, чему предшествовало падение объекта с воздуха. На место происшествия отправили наряды.

Повреждения получили несколько стоявших поблизости автомобилей. Среди людей пострадавших нет. В настоящее время район оцеплен, там работают эксперты.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области потерпел крушение самолет Ан-26 ВКС РФ. Экипаж воздушного судна погиб. Разрушений на земле обнаружено не было. В министерстве обороны России сообщили, что, по предварительным данным, причиной катастрофы стал отказ техники.

