Два человека погибли при крушении военного вертолета в Венесуэле

Фото: ITAR-TASS/Михаил Медведев

Военный вертолет разбился на северо-западе Венесуэлы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение Военно-воздушных сил страны.

Трагедия случилась в штате Лара на северо-западе Венесуэлы во вторник, 22 февраля.

"Упал <...> вертолет Ми-17, принадлежащий армии Венесуэлы", – подтвердили в ведомстве.

В результате случившегося погибли два пассажира вертолета. При этом оба пилота смогли выжить.

По факту случившегося президент страны Николас Мадуро распорядился начать расследование.

Ранее стало известно о крушении истребителя F-16 в результате вынужденной посадки на авиабазе Андравида в Греции. Летательный аппарат следовал на военный аэродром в Аракосе.