В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту аварийной посадки вертолета

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Уголовное дело возбуждено по факту аварийной посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае, сообщает пресс-служба СК РФ.

"По факту авиационного происшествия, произошедшего с вертолетом Ми-8, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ", – говорится в сообщении.

Уточняется, что вертолет упал из-за касания крон деревьев при посадке. При ударе о землю Ми-8 получил механические повреждения, в частности оборвалась хвостовая балка, поврежден топливный бак. Члены экипажа не пострадали.

В ведомстве добавили, что в ходе расследования правоохранители дадут оценку как действиям членов экипажа воздушного судна, так и действиям наземных служб.

Информация о ЧП поступила в 13:15 (09:15 по московскому времени). Инцидент произошел близ поселка Светлогорск в Туруханском районе. По предварительным данным МЧС, это был заказной рейс, двигавшийся по маршруту Валек – Игарка.