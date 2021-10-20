СК организовал проверку по факту вынужденной посадки самолета в Якутии

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Следователи организовали проверку по факту жесткой посадки самолета с вахтовиками в Якутии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"Предварительно установлено, что 19 октября 2021 года в дневное время самолет Bombardier Q-300 осуществлял рейс по маршруту Среднеколымск – Певек. В ходе полета у самолета сработал датчик падения давления масла в правом двигателе. Командир воздушного судна принял решение о возврате на аэродром вылета", – говорится в сообщении.

О вынужденной посадке самолета, на борту которого находились шесть членов экипажа и 44 пассажира, сообщил глава Чукотки Роман Копин.

Людей разместили в гостинице, никто не пострадал. На данный момент 40 человек были отправлены в аэропорт назначения, еще четверо вылетят в среду.

Власти Чукотки обратились в правительство Якутии и Росавиацию для воздействия на авиакомпанию, также была создана комиссия по расследованию инцидента.

