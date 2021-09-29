Самолет Москва – Барнаул совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самолет, летевший по маршруту Москва – Барнаул, экстренно сел в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"В ночь с 28 на 29 октября... командир воздушного судна запросил посадку по причине ухудшения самочувствия одной из пассажирок", – говорится в сообщении.

По прилете женщина была доставлена в одну из больниц Нижнего Новгорода. Самолет продолжил выполнение своего маршрута.

Ранее самолет рейса Омск – Москва экстренно приземлился в пермском аэропорту Большое Савино из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

В аэропорту пассажиру оказали первую помощь.

