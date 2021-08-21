Пассажирский самолет Волгоград – Москва подал сигнал бедствия

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Пассажирский самолет, выполняющий рейс из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Самолет рейсом Волгоград – Москва, находящийся в воздухе, подал сигнал бедствия. Что конкретно случилось, пока не известно", – сказал собеседник агентства.

Лайнер должен приземлиться в столичном аэропорту Шереметьево.

Ранее самолет рейса Омск – Москва экстренно приземлился в пермском аэропорту Большое Савино из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

В аэропорту пассажирке оказали первую помощь. Позже женщина на машине скорой была доставлена в одну из больниц города, после этого борт вылетел в аэропорт назначения.