Самолет из Ниццы аварийно сел во Внуково

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Самолет Hawker 900XP, следовавший из Ниццы в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково из-за проблем с шасси. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Самолет Hawker 900XP, следовавший рейсом Ницца – Москва, совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково. После посадки во время руления произошло подламывание левой основной стойки шасси", – рассказал источник.

По его данным, в момент полета на борту находился только экипаж из трех человек, никто не пострадал.

Информацию о ЧП РИА Новости подтвердили в пресс-службе аэропорта Внуково. По их данным, рейс выполнялся без пассажиров, а после осуществления штатной посадки у самолета сломалась одна из стоек шасси.

"После освобождения взлетно-посадочной полосы во время руления воздушного судна по рулежной дорожке произошло разрушение одной из стоек шасси", – сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что причины произошедшего установит специальная комиссия.

Ранее самолет Ан-26 упал в районе аэропорта Алма-Аты. По данным местных СМИ, в результате авиакатастрофы погибли четыре человека, еще двое пострадали.