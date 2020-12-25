Власти рассказали, как увеличится пропускная способность Шереметьево после открытия ВПП-1

В Шереметьево торжественно открыли первую взлетно-посадочную полосу (ВПП-1) после реконструкции. Работа была проделана в рекордно короткие сроки, и эффект от нее пассажиры должны почувствовать уже сейчас. Расскажем, как изменилась полоса и какому рейсу доверили стать первым, кто с нее взлетел.

На все – меньше года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сцену для торжественной церемонии соорудили прямо неподалеку от первой взлетно-посадочной полосы, поэтому все торжественные речи сопровождались гулом самолетных двигателей. Но именно с этой точки открывается лучший вид на обновленную взлетно-посадочную полосу, которая улучшит качество обслуживания пассажиров Шереметьево.

Строителям удалась непростая задача. За работу взялись более тысячи человек, задействовали 35 единиц техники и 215 самосвалов. Реконструкция полосы заняла всего 10 месяцев – с января по октябрь 2020 года. В тех непростых условиях, в которых оказался мир, это безусловная победа.

Полосу уже называют уникальным проектом для международной авиационной отрасли с точки зрения технологической сложности и коротких сроков реализации.





Виталий Савельев министр транспорта РФ Хотел бы добавить, что это не просто 10 месяцев, это 10 месяцев работы во время пандемии, а ковид явно сдерживал этот процесс. Ни на минуту не останавливалась работа, и сделано было очень многое.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Всего на проект было затрачено более 114 миллионов долларов.

"Важно, что все средства, вложенные в реконструкцию полосы, – частные инвестиции, ни одной копейки из федерального бюджета", – отметил в поздравительном слове первый замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич.

Перед взлетом первого рейса под искрометные комментарии Дмитрия Губерниева по покрытию ВПП-1 прошел парад аэродромной техники, которая обслуживает летное поле, сами самолеты, а также занимается аварийно-спасательным обеспечением полетов. Всего 38 образцов. К слову, часть этой же техники на обратном пути принялась чистить полосу перед отправлением первого воздушного судна.

А затем на взлет приготовился первый рейс. И его маршрут отсылает нас к истории взлетно-посадочной полосы. Она насчитывает больше 50 лет. В 1957 году ее ввели в строй, в 59-м произошла первая посадка гражданского рейса из Ленинграда. Последнюю же реконструкцию полосы провели в 97-м.

А дебютантом обновленной ВПП-1, что символично, стал рейс "Аэрофлота" из Москвы в Санкт-Петербург. Но если тогда, в 59-м, лайнер совершил посадку в столичной воздушной гавани, в этот раз самолет, к слову, оформленный в ретростиле, пошел на взлет.

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Пассажирам в радость

В пресс-службе аэропорта Шереметьево рассказали, что после ввода в эксплуатацию ВПП-1 с двумя новыми рулежными дорожками скоростного схода пропускная способность при эксплуатации комплекса из трех взлетно-посадочных полос вырастет с 90 до 110 взлетно-посадочных операций в час. А в перспективе – и вовсе до 135.

А значит, москвичи и гости столицы смогут улетать и прилетать в Шереметьево гораздо чаще. Теперь в аэропорту есть все условия для увеличения пассажиропотока до 110 миллионов человек в год.

Благодаря открытию ВПП-1 самолеты смогут экономить керосин, а пассажиров и их багаж будут быстрее доставлять до терминалов, заявил на торжественной церемонии генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Михаил Полубояринов. По его словам, также сократится время стыковок трансферных рейсов.





Михаил Бабич первый замминистра экономического развития РФ Взлетно-посадочная полоса, которая создана за 10 месяцев, несмотря на пандемию, определенный экономический кризис, конечно, – это важнейший вклад в развитие всего московского авиационного узла. Такие проекты крайне важны, они повышают экономическую мобильность населения, инвестиционную привлекательность нашей столицы и страны в целом.

Обновленная полоса длиной 3,5 километра сможет принимать все типы и модификации воздушных судов российского и иностранного производства, в том числе перспективные типы самолетов. Само собой, установлена передовая вспомогательная техника, в частности система раннего оповещения об образовании гололеда, включающая пять измерительных станций, и светосигнальное оборудование. Чтобы сократить время руления по прилете, ВПП-1 оснастили дополнительными рулежными дорожками скоростного хода. Обновленное покрытие полосы прослужит Шереметьево не менее 20 лет.

