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Власти рассказали, как увеличится пропускная способность Шереметьево после открытия ВПП-1

Полетаем! Как открытие обновленной полосы в Шереметьево изменит жизнь пассажиров
транспорт общество

В Шереметьево торжественно открыли первую взлетно-посадочную полосу (ВПП-1) после реконструкции. Работа была проделана в рекордно короткие сроки, и эффект от нее пассажиры должны почувствовать уже сейчас. Расскажем, как изменилась полоса и какому рейсу доверили стать первым, кто с нее взлетел.

На все – меньше года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сцену для торжественной церемонии соорудили прямо неподалеку от первой взлетно-посадочной полосы, поэтому все торжественные речи сопровождались гулом самолетных двигателей. Но именно с этой точки открывается лучший вид на обновленную взлетно-посадочную полосу, которая улучшит качество обслуживания пассажиров Шереметьево.

Строителям удалась непростая задача. За работу взялись более тысячи человек, задействовали 35 единиц техники и 215 самосвалов. Реконструкция полосы заняла всего 10 месяцев – с января по октябрь 2020 года. В тех непростых условиях, в которых оказался мир, это безусловная победа.

Полосу уже называют уникальным проектом для международной авиационной отрасли с точки зрения технологической сложности и коротких сроков реализации.

Хотел бы добавить, что это не просто 10 месяцев, это 10 месяцев работы во время пандемии, а ковид явно сдерживал этот процесс. Ни на минуту не останавливалась работа, и сделано было очень многое.
Виталий Савельев
министр транспорта РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Всего на проект было затрачено более 114 миллионов долларов.

"Важно, что все средства, вложенные в реконструкцию полосы, – частные инвестиции, ни одной копейки из федерального бюджета", – отметил в поздравительном слове первый замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич.

Перед взлетом первого рейса под искрометные комментарии Дмитрия Губерниева по покрытию ВПП-1 прошел парад аэродромной техники, которая обслуживает летное поле, сами самолеты, а также занимается аварийно-спасательным обеспечением полетов. Всего 38 образцов. К слову, часть этой же техники на обратном пути принялась чистить полосу перед отправлением первого воздушного судна.

А затем на взлет приготовился первый рейс. И его маршрут отсылает нас к истории взлетно-посадочной полосы. Она насчитывает больше 50 лет. В 1957 году ее ввели в строй, в 59-м произошла первая посадка гражданского рейса из Ленинграда. Последнюю же реконструкцию полосы провели в 97-м.

А дебютантом обновленной ВПП-1, что символично, стал рейс "Аэрофлота" из Москвы в Санкт-Петербург. Но если тогда, в 59-м, лайнер совершил посадку в столичной воздушной гавани, в этот раз самолет, к слову, оформленный в ретростиле, пошел на взлет.

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Пассажирам в радость

В пресс-службе аэропорта Шереметьево рассказали, что после ввода в эксплуатацию ВПП-1 с двумя новыми рулежными дорожками скоростного схода пропускная способность при эксплуатации комплекса из трех взлетно-посадочных полос вырастет с 90 до 110 взлетно-посадочных операций в час. А в перспективе – и вовсе до 135.

А значит, москвичи и гости столицы смогут улетать и прилетать в Шереметьево гораздо чаще. Теперь в аэропорту есть все условия для увеличения пассажиропотока до 110 миллионов человек в год.

Благодаря открытию ВПП-1 самолеты смогут экономить керосин, а пассажиров и их багаж будут быстрее доставлять до терминалов, заявил на торжественной церемонии генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Михаил Полубояринов. По его словам, также сократится время стыковок трансферных рейсов.

Взлетно-посадочная полоса, которая создана за 10 месяцев, несмотря на пандемию, определенный экономический кризис, конечно, – это важнейший вклад в развитие всего московского авиационного узла. Такие проекты крайне важны, они повышают экономическую мобильность населения, инвестиционную привлекательность нашей столицы и страны в целом.
Михаил Бабич
первый замминистра экономического развития РФ

Обновленная полоса длиной 3,5 километра сможет принимать все типы и модификации воздушных судов российского и иностранного производства, в том числе перспективные типы самолетов. Само собой, установлена передовая вспомогательная техника, в частности система раннего оповещения об образовании гололеда, включающая пять измерительных станций, и светосигнальное оборудование. Чтобы сократить время руления по прилете, ВПП-1 оснастили дополнительными рулежными дорожками скоростного хода. Обновленное покрытие полосы прослужит Шереметьево не менее 20 лет.

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