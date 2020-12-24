Первую взлетно-посадочную полосу в Шереметьево открыли после реконструкции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Первую взлетно-посадочную полосу (ВПП-1) в международном аэропорту Шереметьево открыли после реконструкции. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Сделана великолепная работа, она была выполнена за 10 месяцев, но это не просто 10 месяцев, это была работа во время пандемии, и коронавирус явно сдерживал процесс. <...> Длина полосы – 3,5 километра, ширина ее – 60 метров", – объявил министр транспорт РФ Виталий Савельев.
На церемонии открытия глава ведомства заявил, что с новой полосы стартует самолет авиакомпании "Аэрофлот", который полетит из Москвы в Санкт-Петербург.
Сумма капитальных вложений в проект реконструкции полосы составила свыше 114 миллиона долларов. ВПП-1 обладает двумя новыми рулежными дорожками скоростного схода, а ее использование поможет увеличить пропускную способность аэропорта до 110 взлетно-посадочных операций в час, в годовом выражении – до 110 миллионов пассажиров в год.
Накануне стало известно, что пассажиры аэроэкспрессов в Шереметьево могут получить скидку на тест на COVID-19, который сделают в терминале. Воспользоваться предложением можно в течение 7 дней до или после поездки.
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