Пассажиры стали чаще покупать билеты на аэроэкспресс бесконтактным путем

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пассажиры в два раза чаще стали пользоваться бесконтактными банковскими картами при покупке билетов на поезда компании "Аэроэкспресс" в кассах. Рост зафиксирован с начала 2020 года, сообщает пресс-служба организации.

Уточняется, что в начале этого года количество пассажиров, которые оплачивали проезд банковскими картами, составило 60 процентов. Из этого числа 52 процента приходились на контактные карты, 8 процентов – на бесконтактные.

"По итогам ноября доля наличных платежей уменьшилась почти вдвое – до 25 процентов, в то время как банковскими картами регулярно расплачиваются 75 процентов пассажиров. При этом доля пассажиров, использующих бесконтактные карты, увеличилась вдвое – до 16 процентов", – отметили в пресс-службе.

Там добавили, что билеты на поезда также можно приобрести на сайте компании или в мобильном приложении.

В настоящее время для безопасности пассажиров не менее трех раз в день в поездах и терминалах аэроэкспрессов проводят дезинфицирующую уборку. Специальные установки в двухэтажных поездах позволяют обеззараживать там воздух.

Ранее сообщалось, что стоимость билетов на самолеты, а также поезда дальнего следования снизилась в России в ноябре 2020 года. Проезд в поезде подешевел на 2,8 – 5,3% по сравнению с октябрем этого года. Авиаперелет экономклассом стоил дешевле в среднем на 1,9%.

