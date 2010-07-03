Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

17:57

Главная / Истории /

Как будет выглядеть станция метро "Внуково"

В аэропорт без пробок и пересадок? Что нужно знать о станции "Внуково"
город строительство метро

Метро в аэропорту Внуково может появиться уже в 2022 году. По словам Сергея Собянина, это будет первая авиагавань в Москве с собственной станцией метрополитена. Рассказываем, как будет выглядеть станция "Внуково" Калининско-Солнцевской линии, а также как идет ее строительство.

Как идет строительство

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Станция метро "Внуково" появится в рамках продления Калининско-Солнцевской линии столичной подземки. Такое решение мэр Москвы принял еще в 2017 году.

Длина нового участка линии с двумя станциями составит 5,2 километра. За станцией "Рассказовка" последует "Пыхтино", станция расположится возле нового жилого комплекса "Солнцево парк". Станция "Внуково" откроется прямо у стен столичной аэрогавани: напротив терминала A рядом с многоуровневым паркингом.

Такое расположение усложняет возведение станции. Площадка для работ очень маленькая, к тому же в зоне застройки находятся более 20 инженерных сетей, все манипуляции с которыми рабочим приходится согласовывать с администрацией аэропорта.

Тем не менее работа на проекте "Внуково" на данный момент находится в самой активной фазе.

Близится к завершению устройство ограждений станционного комплекса методом "стена в грунте", сети активно выносятся за пределы стройплощадки.
Рамаз Пиолия
руководитель строительства Дирекции метро-10 АО "Мосинжпроект"

Из-за стесненности условий строительство станции будет проходить в несколько этапов. "Для начала мы разработаем часть станции, возведем основные конструкции, частично засыплем котлован и обустроим сверху дорогу для техники, а также площадку для складирования материалов", – объяснил представитель подрядчика проекта ООО "ИБТ" Максим Белый. Далее, по его словам, строители смогут приступить к разработке других частей станции.

Стоит отметить, что в связи с эпидемиологической ситуацией на стройке принимаются все меры по охране здоровья рабочих: ежедневный контроль температуры сотрудников на площадке, обязательные маски-респираторы, а также перчатки, к которым, кстати, строителям не привыкать.

Кроме метро

Помимо работ по станции метро, во Внуково развернута еще одна стройка. Вскоре рядом с авиагаванью появится новая многоуровневая парковка. Площадка будет вмещать до 1 700 автомобилей. Снаружи здание украсят вертикальные ламели (полосы) и большой медиаэкран. В здании будет пять этажей.

Снаружи паркинг окрасят в лаконичный белый цвет, тогда как внутренние помещения станут разноцветными. Таким образом, пространство будет разделено на сектора, что упростит поиски автомобиля.

Станция "Внуково"

Станция метро "Внуково" будет интегрирована в инфраструктуру аэропорта. В проекте предусмотрен один подземный вестибюль с эскалаторами и лифтом для маломобильных пассажиров. Выйти со станции горожане смогут либо в подземный переход к терминалу А и аэроэкспрессу, либо на привокзальную площадь через наземный павильон.

Внуково станет первым аэропортом Москвы со своей станцией метрополитена.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Дизайн станции будет перекликаться с оформлением терминала A. Его концепция будет полностью посвящена гражданской авиации, а если точнее – истории конструкторского бюро Туполева, в честь которого, кстати, назван и сам аэропорт.

Путеводные стены станции украсят десятки самолетов, пролетающих над картой России: рисунки будут выполнены в технике цифровой печати на алюминиевых сотовых панелях. В верхней части платформы на стены нанесут изображения авиаконструкторов. Также художественная композиция под названием "Гражданские самолеты КБ Туполева и их создатели" разместится при входе на платформу.

Основная часть станции будет оформлена алюминиевыми панелями сложной формы – ими облицуют стены и потолок. С помощью их геометрии и "металлического эффекта" создатели проекта хотят сделать облик станции динамичным, а также отослать к аэродинамической конструкции самолетов. Алюминиевую основу дополнят темно-синие объемные элементы и матовые светильники.

Кассовый зал станции выполнят в схожей стилистике. Потолок украсят алюминиевые панели с ячейками, а также светильники в виде линий, которые также послужат дополнительной навигацией для пассажиров.

Метро "Пыхтино"

Согласно планам, станция "Пыхтино" откроется одновременно со станцией "Внуково". Она расположится в поселении Внуковском Новомосковского округа с южной стороны Боровского шоссе. Кроме того, рядом со станцией появятся новые дороги к ближайшим микрорайонам и населенным пунктам, в том числе к ЖК "Солнцево парк" и деревне Лапшинке.

Дизайн этой станции также будет соответствовать авиационной тематике. Потолок украсят световые конструкции в виде цилиндров-турбин, а также большая модель самолета Ту-144. Эскалаторный тоннель будет иметь продолжение в виде колодца-раструба, который днем будет заполнять солнечный свет.

Не менее интересными будут стены и на платформе. Одна из них из-за особенностей конструкции будет глухой: там появится хронологическая лента с чертежами советских самолетов – от винтовых АНТ-3 до сверхзвукового Ту-160. Вторая стена, наоборот, будет панорамной и откроет вид на близлежащий район. По такому же принципу построена платформа станции "Мичуринский проспект".

Калининско-Солнцевская линия

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Закончить работы по участку Калининско-Солнцевской линии "Рассказовка" – "Внуково" власти Москвы планируют в 2022 году.

Трассировка перегонов новых станций предусмотрена вдоль Боровского шоссе, а также согласована с местными жителями. Особое внимание стоит обратить на отрезок ветки между станциями "Пыхтино" и "Внуково": там строится метромост через реку Ликову, 12-й по счету метромост в Москве.

Длина метромоста через Ликову составит 598 метров: 460 метров – это сам мост, а 138 метров – его наземный участок. В основе его конструкции – 276 свай, 24 опоры и 22 пролета. Из-за траектории линии это будет первый дугообразный метромост в Москве.


Продление Калининско-Солнцевской линии до Внуково не только упростит дорогу пассажиров в аэропорт, но и значительно улучшит транспортное обслуживание людей, живущих и работающих в Новой Москве, а также жителей районов вдоль Боровского и Киевского шоссе.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Кроме того, у желтой ветки метро есть все шансы стать самой длинной в столице. После 2023 года власти города планируют решить вопрос о возможном строительстве центрального участка Калининско-Солнцевской линии метро – он свяжет станции "Деловой центр" и "Третьяковская". Так, на карте столичного метро могут появиться станции "Волхонка", "Плющиха" и "Дорогомиловская".

Долгоиграющие планы

В 2021–2023 годах в Москве могут появиться еще 25 новых станций метро. Именно в эти сроки власти Москвы планируют ввести в эксплуатацию участки Большой кольцевой линии, станции Люблинско-Дмитровской линии "Южный порт", "Селигерская", "Лианозово" и "Физтех", участок Сокольнической линии "Саларьево" – "Столбово" – "Потапово" и участок желтой линии метро – от станции "Рассказовка" до станции "Внуково".

Также в этот период планируется построить четыре электродепо, 33 транспортно-пересадочных узла и более 58 километров тоннелей.

Три станции БКЛ метро подготовят к запуску до конца года

Читайте также

Павелко Анастасия

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать