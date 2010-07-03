Как будет выглядеть станция метро "Внуково"

Метро в аэропорту Внуково может появиться уже в 2022 году. По словам Сергея Собянина, это будет первая авиагавань в Москве с собственной станцией метрополитена. Рассказываем, как будет выглядеть станция "Внуково" Калининско-Солнцевской линии, а также как идет ее строительство.



Как идет строительство

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Станция метро "Внуково" появится в рамках продления Калининско-Солнцевской линии столичной подземки. Такое решение мэр Москвы принял еще в 2017 году.

Длина нового участка линии с двумя станциями составит 5,2 километра. За станцией "Рассказовка" последует "Пыхтино", станция расположится возле нового жилого комплекса "Солнцево парк". Станция "Внуково" откроется прямо у стен столичной аэрогавани: напротив терминала A рядом с многоуровневым паркингом.

Такое расположение усложняет возведение станции. Площадка для работ очень маленькая, к тому же в зоне застройки находятся более 20 инженерных сетей, все манипуляции с которыми рабочим приходится согласовывать с администрацией аэропорта.

Тем не менее работа на проекте "Внуково" на данный момент находится в самой активной фазе.





Рамаз Пиолия руководитель строительства Дирекции метро-10 АО "Мосинжпроект" Близится к завершению устройство ограждений станционного комплекса методом "стена в грунте", сети активно выносятся за пределы стройплощадки.

Из-за стесненности условий строительство станции будет проходить в несколько этапов. "Для начала мы разработаем часть станции, возведем основные конструкции, частично засыплем котлован и обустроим сверху дорогу для техники, а также площадку для складирования материалов", – объяснил представитель подрядчика проекта ООО "ИБТ" Максим Белый. Далее, по его словам, строители смогут приступить к разработке других частей станции.

Стоит отметить, что в связи с эпидемиологической ситуацией на стройке принимаются все меры по охране здоровья рабочих: ежедневный контроль температуры сотрудников на площадке, обязательные маски-респираторы, а также перчатки, к которым, кстати, строителям не привыкать.

Кроме метро Помимо работ по станции метро, во Внуково развернута еще одна стройка. Вскоре рядом с авиагаванью появится новая многоуровневая парковка. Площадка будет вмещать до 1 700 автомобилей. Снаружи здание украсят вертикальные ламели (полосы) и большой медиаэкран. В здании будет пять этажей. Помимо работ по станции метро, во Внуково развернута еще одна стройка. Вскоре рядом с авиагаванью появится новая многоуровневая парковка. Площадка будет вмещать до 1 700 автомобилей. Снаружи здание украсят вертикальные ламели (полосы) и большой медиаэкран. В здании будет пять этажей. Снаружи паркинг окрасят в лаконичный белый цвет, тогда как внутренние помещения станут разноцветными. Таким образом, пространство будет разделено на сектора, что упростит поиски автомобиля.



Станция "Внуково"

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 6

Станция метро "Внуково" будет интегрирована в инфраструктуру аэропорта. В проекте предусмотрен один подземный вестибюль с эскалаторами и лифтом для маломобильных пассажиров. Выйти со станции горожане смогут либо в подземный переход к терминалу А и аэроэкспрессу, либо на привокзальную площадь через наземный павильон.





Сергей Собянин мэр Москвы Внуково станет первым аэропортом Москвы со своей станцией метрополитена.

Дизайн станции будет перекликаться с оформлением терминала A. Его концепция будет полностью посвящена гражданской авиации, а если точнее – истории конструкторского бюро Туполева, в честь которого, кстати, назван и сам аэропорт.

Путеводные стены станции украсят десятки самолетов, пролетающих над картой России: рисунки будут выполнены в технике цифровой печати на алюминиевых сотовых панелях. В верхней части платформы на стены нанесут изображения авиаконструкторов. Также художественная композиция под названием "Гражданские самолеты КБ Туполева и их создатели" разместится при входе на платформу.

Основная часть станции будет оформлена алюминиевыми панелями сложной формы – ими облицуют стены и потолок. С помощью их геометрии и "металлического эффекта" создатели проекта хотят сделать облик станции динамичным, а также отослать к аэродинамической конструкции самолетов. Алюминиевую основу дополнят темно-синие объемные элементы и матовые светильники.

Кассовый зал станции выполнят в схожей стилистике. Потолок украсят алюминиевые панели с ячейками, а также светильники в виде линий, которые также послужат дополнительной навигацией для пассажиров.

Метро "Пыхтино"

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 4

Согласно планам, станция "Пыхтино" откроется одновременно со станцией "Внуково". Она расположится в поселении Внуковском Новомосковского округа с южной стороны Боровского шоссе. Кроме того, рядом со станцией появятся новые дороги к ближайшим микрорайонам и населенным пунктам, в том числе к ЖК "Солнцево парк" и деревне Лапшинке.

Дизайн этой станции также будет соответствовать авиационной тематике. Потолок украсят световые конструкции в виде цилиндров-турбин, а также большая модель самолета Ту-144. Эскалаторный тоннель будет иметь продолжение в виде колодца-раструба, который днем будет заполнять солнечный свет.

Не менее интересными будут стены и на платформе. Одна из них из-за особенностей конструкции будет глухой: там появится хронологическая лента с чертежами советских самолетов – от винтовых АНТ-3 до сверхзвукового Ту-160. Вторая стена, наоборот, будет панорамной и откроет вид на близлежащий район. По такому же принципу построена платформа станции "Мичуринский проспект".

Калининско-Солнцевская линия

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Закончить работы по участку Калининско-Солнцевской линии "Рассказовка" – "Внуково" власти Москвы планируют в 2022 году.

Трассировка перегонов новых станций предусмотрена вдоль Боровского шоссе, а также согласована с местными жителями. Особое внимание стоит обратить на отрезок ветки между станциями "Пыхтино" и "Внуково": там строится метромост через реку Ликову, 12-й по счету метромост в Москве.



Длина метромоста через Ликову составит 598 метров: 460 метров – это сам мост, а 138 метров – его наземный участок. В основе его конструкции – 276 свай, 24 опоры и 22 пролета. Из-за траектории линии это будет первый дугообразный метромост в Москве.





Продление Калининско-Солнцевской линии до Внуково не только упростит дорогу пассажиров в аэропорт, но и значительно улучшит транспортное обслуживание людей, живущих и работающих в Новой Москве, а также жителей районов вдоль Боровского и Киевского шоссе.



Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Кроме того, у желтой ветки метро есть все шансы стать самой длинной в столице. После 2023 года власти города планируют решить вопрос о возможном строительстве центрального участка Калининско-Солнцевской линии метро – он свяжет станции "Деловой центр" и "Третьяковская". Так, на карте столичного метро могут появиться станции "Волхонка", "Плющиха" и "Дорогомиловская".

Долгоиграющие планы В 2021–2023 годах в Москве В 2021–2023 годах в Москве могут появиться еще 25 новых станций метро. Именно в эти сроки власти Москвы планируют ввести в эксплуатацию участки Большой кольцевой линии, станции Люблинско-Дмитровской линии "Южный порт", "Селигерская", "Лианозово" и "Физтех", участок Сокольнической линии "Саларьево" – "Столбово" – "Потапово" и участок желтой линии метро – от станции "Рассказовка" до станции "Внуково". Также в этот период планируется построить четыре электродепо, 33 транспортно-пересадочных узла и более 58 километров тоннелей.