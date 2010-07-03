Как будет выглядеть станция метро "Внуково"

Метро в аэропорту Внуково может появиться уже в 2022 году. По словам Сергея Собянина, это будет первая авиагавань в Москве с собственной станцией метрополитена. Рассказываем, как будет выглядеть станция "Внуково" Калининско-Солнцевской линии, а также как идет ее строительство.
Как идет строительство
Станция метро "Внуково" появится в рамках продления Калининско-Солнцевской линии столичной подземки. Такое решение мэр Москвы принял еще в 2017 году.
Длина нового участка линии с двумя станциями составит 5,2 километра. За станцией "Рассказовка" последует "Пыхтино", станция расположится возле нового жилого комплекса "Солнцево парк". Станция "Внуково" откроется прямо у стен столичной аэрогавани: напротив терминала A рядом с многоуровневым паркингом.
Такое расположение усложняет возведение станции. Площадка для работ очень маленькая, к тому же в зоне застройки находятся более 20 инженерных сетей, все манипуляции с которыми рабочим приходится согласовывать с администрацией аэропорта.
Тем не менее работа на проекте "Внуково" на данный момент находится в самой активной фазе.
Из-за стесненности условий строительство станции будет проходить в несколько этапов. "Для начала мы разработаем часть станции, возведем основные конструкции, частично засыплем котлован и обустроим сверху дорогу для техники, а также площадку для складирования материалов", – объяснил представитель подрядчика проекта ООО "ИБТ" Максим Белый. Далее, по его словам, строители смогут приступить к разработке других частей станции.
Стоит отметить, что в связи с эпидемиологической ситуацией на стройке принимаются все меры по охране здоровья рабочих: ежедневный контроль температуры сотрудников на площадке, обязательные маски-респираторы, а также перчатки, к которым, кстати, строителям не привыкать.
Кроме метроПомимо работ по станции метро, во Внуково развернута еще одна стройка. Вскоре рядом с авиагаванью появится новая многоуровневая парковка. Площадка будет вмещать до 1 700 автомобилей. Снаружи здание украсят вертикальные ламели (полосы) и большой медиаэкран. В здании будет пять этажей.
Снаружи паркинг окрасят в лаконичный белый цвет, тогда как внутренние помещения станут разноцветными. Таким образом, пространство будет разделено на сектора, что упростит поиски автомобиля.
Станция "Внуково"
Станция метро "Внуково" будет интегрирована в инфраструктуру аэропорта. В проекте предусмотрен один подземный вестибюль с эскалаторами и лифтом для маломобильных пассажиров. Выйти со станции горожане смогут либо в подземный переход к терминалу А и аэроэкспрессу, либо на привокзальную площадь через наземный павильон.
Дизайн станции будет перекликаться с оформлением терминала A. Его концепция будет полностью посвящена гражданской авиации, а если точнее – истории конструкторского бюро Туполева, в честь которого, кстати, назван и сам аэропорт.
Путеводные стены станции украсят десятки самолетов, пролетающих над картой России: рисунки будут выполнены в технике цифровой печати на алюминиевых сотовых панелях. В верхней части платформы на стены нанесут изображения авиаконструкторов. Также художественная композиция под названием "Гражданские самолеты КБ Туполева и их создатели" разместится при входе на платформу.
Основная часть станции будет оформлена алюминиевыми панелями сложной формы – ими облицуют стены и потолок. С помощью их геометрии и "металлического эффекта" создатели проекта хотят сделать облик станции динамичным, а также отослать к аэродинамической конструкции самолетов. Алюминиевую основу дополнят темно-синие объемные элементы и матовые светильники.
Кассовый зал станции выполнят в схожей стилистике. Потолок украсят алюминиевые панели с ячейками, а также светильники в виде линий, которые также послужат дополнительной навигацией для пассажиров.
Метро "Пыхтино"
Согласно планам, станция "Пыхтино" откроется одновременно со станцией "Внуково". Она расположится в поселении Внуковском Новомосковского округа с южной стороны Боровского шоссе. Кроме того, рядом со станцией появятся новые дороги к ближайшим микрорайонам и населенным пунктам, в том числе к ЖК "Солнцево парк" и деревне Лапшинке.
Дизайн этой станции также будет соответствовать авиационной тематике. Потолок украсят световые конструкции в виде цилиндров-турбин, а также большая модель самолета Ту-144. Эскалаторный тоннель будет иметь продолжение в виде колодца-раструба, который днем будет заполнять солнечный свет.
Не менее интересными будут стены и на платформе. Одна из них из-за особенностей конструкции будет глухой: там появится хронологическая лента с чертежами советских самолетов – от винтовых АНТ-3 до сверхзвукового Ту-160. Вторая стена, наоборот, будет панорамной и откроет вид на близлежащий район. По такому же принципу построена платформа станции "Мичуринский проспект".
Калининско-Солнцевская линия
Закончить работы по участку Калининско-Солнцевской линии "Рассказовка" – "Внуково" власти Москвы планируют в 2022 году.
Трассировка перегонов новых станций предусмотрена вдоль Боровского шоссе, а также согласована с местными жителями. Особое внимание стоит обратить на отрезок ветки между станциями "Пыхтино" и "Внуково": там строится метромост через реку Ликову, 12-й по счету метромост в Москве.
Продление Калининско-Солнцевской линии до Внуково не только упростит дорогу пассажиров в аэропорт, но и значительно улучшит транспортное обслуживание людей, живущих и работающих в Новой Москве, а также жителей районов вдоль Боровского и Киевского шоссе.
Кроме того, у желтой ветки метро есть все шансы стать самой длинной в столице. После 2023 года власти города планируют решить вопрос о возможном строительстве центрального участка Калининско-Солнцевской линии метро – он свяжет станции "Деловой центр" и "Третьяковская". Так, на карте столичного метро могут появиться станции "Волхонка", "Плющиха" и "Дорогомиловская".
Долгоиграющие планыВ 2021–2023 годах в Москве могут появиться еще 25 новых станций метро. Именно в эти сроки власти Москвы планируют ввести в эксплуатацию участки Большой кольцевой линии, станции Люблинско-Дмитровской линии "Южный порт", "Селигерская", "Лианозово" и "Физтех", участок Сокольнической линии "Саларьево" – "Столбово" – "Потапово" и участок желтой линии метро – от станции "Рассказовка" до станции "Внуково".
Также в этот период планируется построить четыре электродепо, 33 транспортно-пересадочных узла и более 58 километров тоннелей.
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