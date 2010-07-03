Площадь Павелецкого вокзала можно назвать одним из самых таинственных мест столицы. Строительство торгового центра и паркинга началось там еще в начале двухтысячных. Правда, от строительного забора напротив входа в здание Павелецкого вокзала не удалось избавиться и по сей день. Но уже скоро все изменится. По словам Сергея Собянина, работы на площади окончатся уже осенью 2021 года, заборы исчезнут, жители города наконец увидят обновленное, такое долгожданное пространство. Рассказываем, как будет выглядеть площадь Павелецкого вокзала в следующем году и какие важные городские функции она будет выполнять.

Работы закончат в 2021 году

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 7

Более 20 лет за заборами Торговый центр на Павелецкой площади – один из самых знаменитых долгостроев в Москве. Решение о строительстве торгово-развлекательной площадки и паркинга у входа в здание вокзала было принято еще в конце 90-х годов. Инвестора нашли, проект подготовили, площадку обнесли заборами. В 2002–2003 годах приступили к строительству. Торговый центр на Павелецкой площади – один из самых знаменитых долгостроев в Москве. Решение о строительстве торгово-развлекательной площадки и паркинга у входа в здание вокзала было принято еще в конце 90-х годов. Инвестора нашли, проект подготовили, площадку обнесли заборами. В 2002–2003 годах приступили к строительству. Однако стройка подземного ТРЦ остановилась в 2010 году на этапе "стены в грунте". Власти Москвы снова приступили к поиску инвестора. И только в 2018 году правительство передало права на объект новому исполнителю – группе компаний "ПИК".





Нельзя сказать, что все это время работы на привокзальной площади стояли полностью. За пределами стройки обновили дороги и трамвайные пути, сделав схему движения транспорта более удобной. Избавились от незаконных торговых точек у входа в здание Павелецкого вокзала. Только строительный забор до сих пор остается на своем месте.

Однако, по словам мэра Москвы, стоять ему там осталось недолго. Сергей Собянин заявил, что работы на Павелецкой площади завершатся в 2021 году.





Сергей Собянин мэр Москвы Долгие судебные тяжбы в конце концов закончились, появился внятный инвестор. И я надеюсь, что в следующем году здесь, на этом месте, будет уже первоклассная благоустроенная площадь с зелеными насаждениями, с прогулочными площадками и с сопутствующей торговлей.

Новый правообладатель объекта, владелец группы компаний "ПИК" Сергей Гордеев рассказал, что сейчас работы на стройке идут круглосуточно. На проекте трудится около 1 000 человек, и к настоящему моменту уже завершено строительство подземных уровней торгового центра.

"Заканчиваем в ноябре конструктив. Идет уже в каких-то местах монтаж инженерного оборудования. Где-то в марте планируем начать уже строительство парка. К октябрю следующего года планируем объект ввести", – рассказал о сроках Гордеев.

В свою очередь, Сергей Собянин добавил, что реконструкция и благоустройство площади не только украсят пространство и сделают его многофункциональным, но также позволят организовать более упорядоченное движение пассажиров на этом транспортно-пересадочном узле (ТПУ).

Подземный город

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 3

Наибольший ажиотаж у жителей города вызывает, конечно, торговый центр, который должен появиться на таком достаточно небольшом пространстве.

Чтобы гармонично вписаться в окружающую застройку, многофункциональный комплекс "Павелецкая Плаза" расположится полностью под землей. Его архитектурная концепция разработана международным бюро 5+design.





Анаделий Роблес старший партнер 5+design Он (центр. – Прим. ред.) станет символом соединения истории места с его настоящим и будущим. При этом реконструкция исторической площади, привнесение новых архитектурных форм и адаптация под новый образ жизни и потребности горожан завершит формирование окружающей среды через создание торгового и общественного пространства.

Главный вход в ТРЦ будет расположен напротив Павелецкого вокзала. Через него по открытой лестнице пассажиры смогут попасть на первый, самый верхний уровень. Затем уже по эскалаторам можно будет отправиться вглубь торгово-развлекательного города, в его главную часть, над которой возведут стеклянный потолок в форме ракушки.

Еще два входа в подземный город будут находиться ближе к улице Дубининской и со стороны Садового кольца. Кстати, входы станут визитной карточкой ТРЦ: они расположатся под изящными стеклянными навесами овальной формы с загнутыми вверх козырьками.

Общая площадь торгово-развлекательного центра на Павелецкой площади составит 73 тысячи квадратных метров.





На трех этажах комплекса расположатся торговые пассажи-галереи, а также рестораны и кафе. Нижний уровень будет полностью занят парковочным пространством на 277 автомобилей. Также в здании будут установлены 10 эскалаторов и 15 лифтов.

"Павелецкую Плазу" планируют открыть для посетителей уже в третьем квартале 2021 года. Еще на этапе возведения она станет частью ТПУ – попасть в нее можно будет по подземным переходам сразу с двух станций метро. Ожидается, что пассажиропоток там составит свыше 350 тысяч человек.

Парк на крыше

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 5

Стоит отметить, что жемчужиной обновленной Павелецкой площади станет не столько сам подземный торговый центр, сколько его крыша. Там разместится полноценный парк с зелеными зонами, скверами, пешеходными дорожками и малыми архитектурными формами.





Сергей Собянин мэр Москвы Зеленый парк площадью 3 гектара разместится на самой площади, а под землей будет многофункциональный пятиэтажный комплекс. Как и прежде, Павелецкий вокзал будет хорошо видно с Садового кольца. Главное, что здесь смогут упорядочить транспортно-пересадочный узел – один из крупнейших в Москве.

Архитектурная концепция реконструкции и благоустройства Павелецкой площади разработана бюро "Апекс", также основываясь на проекте американского бюро 5+Design.

Главным украшением ландшафтного парка, помимо незаурядных стеклянных крыш-навесов над входами в ТРЦ, станут площадь с фонтаном и открытый амфитеатр. Кроме того, на крыше одного из входов появится зеленая зона отдыха с деревянными настилами и променадом по периметру.

Весь парк украсят искусственные холмы, пешеходные маршруты, выложенные из натурального камня, велодорожки. В проекте благоустройства отведено особе место и для развлечений: по всему парку будут организованы уголки для активного и спокойного отдыха, а также кафе и рестораны с уютными террасами.

Особенно пространство будет отличаться в ночное время. Уютную атмосферу в темное время суток создадут фонари различной формы, высоты и размера. Оригинальная подсветка внесет разнообразие в композицию, а также подчеркнет особенности пространства обновленной площади за счет игры света и тени.

Говоря об озеленении, всего в парке высадят около 350 лиственных и хвойных деревьев и 18 тысяч кустарников, разобьют газоны и цветники. На зеленых участках установят лавочки и урны.

Благоустройство площади В настоящий момент работы на Павелецкой площади завершены только на 47 процентов. Работа над парком начнется в марте следующего года, чтобы уже к ноябрю завершить пространство полностью. А в будущем в рамках работы над ТПУ планируется реконструкция и самого здания вокзала.

В настоящий момент работы на Павелецкой площади завершены только на 47 процентов. Работа над парком начнется в марте следующего года, чтобы уже к ноябрю завершить пространство полностью. А в будущем в рамках работы над ТПУ планируется реконструкция и самого здания вокзала.