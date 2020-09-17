Торговый центр откроют перед Павелецким вокзалом в 2021 году

15:11
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Торговый центр откроют под Павелецким вокзалом в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Стройкомплекса.
"Наша компания продолжает реализацию флагманского проекта – ТРЦ на площади перед Павелецким вокзалом. Сейчас на 50% и более выполнены земляные работы, устройство распорной системы и подземные виды работ, возведение монолитных железобетонных конструкций и устройство наружных сетей", – сказала директор по развитию и коммерции группы объектов Mall Management Group Алина Стрелкова.
Она рассказала, что торгово-развлекательный центр планируют открыть в третьем квартале следующего года. В нем появятся магазины одежды и обуви, парфюмерии и косметики. Авторская архитектурная концепция торгового центра разработана международным бюро 5+design.
По словам Стрелковой, рядом с центром будет создан живописный парк с пешеходными и велосипедными дорожками, а также с площадками для активного и спокойного отдыха. Там же будет размещен кинотеатр, кафе и рестораны.
Отмечается, что трехуровневный торговый центр "Павелецкая Плаза" станет частью транспортно-пересадочного узла "Павелецкая". Ожидается, что ежедневный пассажиропоток составит около 350 тысяч человек.
"Он (центр. – Прим. ред.) станет символом соединения истории места с его настоящим и будущим. При этом реконструкция исторической площади, привнесение новых архитектурных форм и адаптация под новый образ жизни и потребности горожан завершит формирование окружающей среды через создание торгового и общественного пространства", – отметил старший партнер 5+design Анаделий Роблес.
Ранее сообщалось, что торговый центр площадью 13 тысяч квадратных метров построят в Коммунарке. С трех сторон здания оборудуют пространства для медиаэкранов и рекламных вывесок.
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