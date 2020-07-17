Фасад ТЦ "Сокольники" украсят металлическим "оперением птиц"

16:54
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
В столице реконструкцию торгового центра "Сокольники" планируют завершить к 1 ноября, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, фасад здания будет оформлен металлическим панелями, фактура которых напоминает оперение сокола, что должно стать репликой к истории района, связанной с соколиной охотой.
"Например, круглые светильники по центру первого этажа перекликаются с дизайном фонарей парковой зоны, а напольное покрытие из крупных плит керамогранита напоминает уличное мощение", – приводятся в сообщении пресс-службы слова Кузнецова.
Отмечается, что в оформлении торгового центра также используют фитодизайн. Цветовая гамма внутренних помещений будет сдержанная, акцентом станет актуальный прием "градиент". Отделают здание композитными панелями с текстурой, напоминающей дерево.
Предполагается, что обновленный второй этаж ТЦ станет главным местом шопинга, а также объединяющим стержнем концепции торгового центра. В центральной части сформируют пространство без витрин c использованием форматов pop up, где зонирование корнеров выполняется при помощи элементов декора и малых архитектурных форм.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Сокольники планируют к 2021 году построить гостиницу с изображением соколов на фасаде.
Кузнецов подчеркнул, что история этого места связана с царской соколиной охотой, которая устраивалась здесь в XVI веке.
Предполагается, что гостиница появится на Сокольническом Валу, владении 37. Около этого места располагается парк "Сокольники" и Рижская эстакада с ж/д узлом, поэтому архитекторы приняли решение использовать стекло и керамический кирпич. В 21-этажной гостинице будет 200 номеров и подземный паркинг. Общая площадь комплекса составит около 20 тысяч квадратных метров.
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