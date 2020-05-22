Строительство ТЦ на Изюмской улице отменили после публичных слушаний

13:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичном районе Южное Бутово не будут строить торговый центр после публичных слушаний. Об этом рассказали представители комитета города по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, передает Агентство "Москва".
По информации Москомстройинвеста, Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) не согласовала внесение изменений в правила землепользования и застройки. Речь идет об участке, находящемся по адресу улица Изюмская, пересечение с проектируемым проездом № 6072.
Так, инвестор "Мосинжпроект" планировал строительство на участке площадью 0,54 гектара торгового центра. Местными жителями не одобрен этот проект на публичных слушаниях. Сейчас данный участок свободен от застройки.
Ранее главный архитектор Москвы рассказал о будущем столичных ТЦ. По словам Сергея Кузнецова, владельцы крупных торговых центров в будущем могут сменить формат на работу с малыми торговыми площадями.
Кроме того, сообщалось, что свыше 100 тысяч арендаторов в столичных ТЦ получат льготы. "Абсолютно все владельцы крупнейших торговых центров Москвы согласились с этой мерой и приняли на себя обязательство о предоставлении скидок своим арендаторам", – говорил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
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