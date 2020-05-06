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Москва 24

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Общество

20:07

Главный архитектор Москвы рассказал о будущем столичных ТЦ

общество магазины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владельцы крупных торговых центров в будущем могут сменить формат на работу с малыми торговыми площадями. Такое мнение высказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, передает РИА Новости.

"Торговая среда приветствует малые форматы, поэтому я надеюсь, что большие бизнес-игроки пойдут по этому пути и начнут делать сотни маленьких магазинов вместо одного большого. Это благоприятный прогноз, и мне кажется, мы смогли бы к этому прийти", – заявил специалист.

При этом Кузнецов отметил, что подобный формат будет востребован не везде – например, в периферийных районах и вокруг МКАД маленькие магазины не рентабельны.

Кроме того, архитектор прокомментировал возможность переоборудования ТЦ для приема заболевших коронавирусом. По словам эксперта, подобное развитие событий маловероятно.

Ранее сообщалось, что столичные власти рассматривают возможность переоборудования общественных площадок в стационары для больных коронавирусом. Среди подобных площадок – ВДНХ, где уже начались работы, но возможно и привлечение ТЦ.

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