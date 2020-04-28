Более 100 тыс арендаторов в столичных ТЦ получат льготы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Более 100 тысяч компаний, которые арендуют площади в столичных торговых центрах, получат льготы, введенные правительством Москвы в отношении собственников помещений. Об этом сообщил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
"Если говорить о том, сколько компаний это затронет, по нашим расчетам, количество компаний, работающих в указанных торговых центрах, превышает 100 тысяч компаний", – сказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".
Также заммэра рассказал, что на прошлой неделе была проведена серия онлайн-совещаний.
"Абсолютно все владельцы крупнейших торговых центров Москвы согласились с этой мерой и приняли на себя обязательство о предоставлении скидок своим арендаторам", – подчеркнул Ефимов.
В ряде случаев, по его словам, владельцы обнуляют платежи или сводят к минимуму до компенсации коммунальных платежей или фиксированных расходов.
Как стало известно ранее, столичным предпринимателям предоставят компенсацию до 50 процентов расходов на комиссию, которую взимают интернет-площадки за размещение товаров или услуг. Субсидия была утверждена 31 марта и вошла во второй пакет мер поддержки бизнеса в Москве. Согласно действующим правилам, получить ее могут поставщики маркетплейсов и сервисов доставки еды из определенного перечня. 17 апреля он был дополнен.
В Москве также запустили горячую линию по вопросам субсидий по телефону 8 (499) 961-01-20. Также официальная информация публикуется в телеграм канале департамента предпринимательства и инновационного развития "Субсидии московским предпринимателям".
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