Малому и среднему бизнесу частично компенсируют траты на онлайн-торговлю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Бизнесменам Москвы предоставят компенсацию до 50 процентов расходов на комиссию, которую взимают интернет-площадки за размещение товаров или услуг. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Возможность частично компенсировать расходы на интернет-продвижение своей продукции сейчас важна для всех представителей малого и среднего бизнеса – вне зависимости от размера комиссии их партнеров. Мы также заинтересованы в том, чтобы сделать наш инструмент поддержки максимально востребованным", – заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
Субсидия была утверждена 31 марта и вошла во второй пакет мер поддержки бизнеса в Москве. Согласно действующим правилам, получить ее могут поставщики маркетплейсов и сервисов доставки еды из определенного перечня. 17 апреля он был дополнен.
Субсидию можно оформить, даже если комиссия за размещение превышает 20 процентов от стоимости товара. При этом если комиссия больше этого порога, то выплата от города составит только 10 процентов от стоимости продукции.
В Москве также запустили горячую линию по вопросам субсидий по телефону 8 (499) 961-01-20. Также официальная информация публикуется в телеграм канале департамента предпринимательства и инновационного развития "Субсидии московским предпринимателям".
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