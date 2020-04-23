Россияне на фоне кризиса отказались от косметики, одежды и алкоголя

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Из-за распространения коронавируса россияне начали активно сокращать расходы. В первую очередь траты снизились в отношении покупок косметики, одежды и алкоголя. Об этом сообщает РИА Новости.

Как показало исследование компании BCG и холдинга "Ромир", жители России активнее отказываются от расходов, чем потребители остальных развивающихся рынков. Всего специалисты проанализировали 40 категорий товаров и услуг.

По мнению экспертов, расходы могут вырасти в отношении коммунальных услуг, оплаты Wi-Fi, услуг мобильной связи, лекарств и свежих продуктов. В остальных сферах россияне планируют экономить.

"Более всего пострадают услуги для отдыха и развлечений: кинотеатры, рестораны, спа-салоны, тематические парки, концертные залы, организация досуга и отдуха", – указано в исследовании.

Кроме того, негативные перспективы аналитики отметили в отношении торговых центров и заведений уличной торговли.

Согласно последним данным, россияне перестали откладывать деньги на черный день. У населения сократились доходы, а вот расходы в отдельных случаях даже выросли. При этом до вспышки коронавируса накопления сумели сформировать лишь 40 процентов граждан.

