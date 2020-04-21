Эксперт оценил предложение ограничить рост тарифов ЖКХ в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Исполнительный директор Ассоциации "ЖКХ Контроль города Москвы" Вера Москвина поддержала инициативу оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во второй половине 2020 года на уровне 2019-го.

"Я это предлагала еще в самом начале нашей самоизоляции... Рада, что это было услышано в итоге и предложено депутатами. С одной стороны, ресурсники сейчас будут меня ругать, потому что скажут, что никто не отменяет ремонт центральных сетей и что якобы эти повышения ежегодные и были всегда... Но это мы делали почти 20 лет из года в год", – сказала эксперт.





Вера Москвина исполнительный директор Ассоциации "ЖКХ Контроль города Москвы" Но сейчас любое повышение чревато последствиями. С учетом того, что граждане практически перестали платить за ЖКУ, то о каком повышении может идти речь. Я очень надеюсь, что эту инициативу поддержат.

Кроме того, Москвина напомнила, что 80% от суммы, указанной в платежном документе, составляют ресурсы – свет, вода, отопление и электричество, лишь 20% – содержание домов, проведение текущих ремонтов и подготовка здания к зиме.

"В среднем по стране стоимость всех этих услуг ежегодно увеличивались на 10%, а не на 4. 4% – официальная цифра, которая мало кого может напугать", – заключила собеседница Москвы 24.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предложил сохранить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во второй половине 2020 года на уровне 2019 года. Письмо с инициативой он адресовал вице-премьеру Марату Хуснуллину.

По словам Сухарева, принятие таких мер предотвратит резкое увеличение расходов на услуги ЖКХ для граждан в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Кроме того, он добавил, что индексация тарифов во втором полугодии текущего года составит примерно четыре процента, в то время как в 2019 году средний размер индексации был на уровне 2,4 процента.



Соболева Илона