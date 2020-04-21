Эксперт оценил предложение ограничить рост тарифов ЖКХ в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Исполнительный директор Ассоциации "ЖКХ Контроль города Москвы" Вера Москвина поддержала инициативу оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во второй половине 2020 года на уровне 2019-го.
"Я это предлагала еще в самом начале нашей самоизоляции... Рада, что это было услышано в итоге и предложено депутатами. С одной стороны, ресурсники сейчас будут меня ругать, потому что скажут, что никто не отменяет ремонт центральных сетей и что якобы эти повышения ежегодные и были всегда... Но это мы делали почти 20 лет из года в год", – сказала эксперт.
Кроме того, Москвина напомнила, что 80% от суммы, указанной в платежном документе, составляют ресурсы – свет, вода, отопление и электричество, лишь 20% – содержание домов, проведение текущих ремонтов и подготовка здания к зиме.
"В среднем по стране стоимость всех этих услуг ежегодно увеличивались на 10%, а не на 4. 4% – официальная цифра, которая мало кого может напугать", – заключила собеседница Москвы 24.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предложил сохранить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во второй половине 2020 года на уровне 2019 года. Письмо с инициативой он адресовал вице-премьеру Марату Хуснуллину.
По словам Сухарева, принятие таких мер предотвратит резкое увеличение расходов на услуги ЖКХ для граждан в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Кроме того, он добавил, что индексация тарифов во втором полугодии текущего года составит примерно четыре процента, в то время как в 2019 году средний размер индексации был на уровне 2,4 процента.
Читайте также
Соболева Илона
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: