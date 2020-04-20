Эксперты оценили эффективность поправок о правах соседей по даче

В Госдуме рассказали о новых поправках в Гражданский кодекс РФ, касающихся соседских прав по земельным участкам. В частности, они предусматривают снос построек, объективно мешающих соседям. Разбираемся, нужны ли такие нововведения и поможет ли это уменьшить количество спорных ситуаций.



Добрососедские отношения

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал о новом проекте поправок в Гражданский кодекс РФ, конкретизирующих права и обязанности соседей. По его словам, в их основу должен быть положен "принцип разумного терпения".

Собственникам придется смириться с запахами, дымом, копотью или шумом, исходящими с соседнего участка, но только в том случае, если все это не превышает установленных нормативов. При этом планируется разрешить снос зданий и построек на земельном участке одного человека, если те мешают его соседям. Отмечается, что демонтировать "небоскреб" надлежит самому собственнику.





Павел Крашенинников глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Можно терпеть дым и шум с соседнего участка, пока все в пределах нормы. Но нельзя погружать участок соседа в вечную тьму, построив у себя "небоскреб".

Вместе с тем будет запрещено углублять свой земельный участок так, чтобы грунт соседнего лишился опоры. Кроме того, нельзя сооружать колодцы, которые могут препятствовать поступлению воды к другому собственнику, и делать канализацию, загрязняющую соседние владения.



При этом Крашенинников пояснил, что сбором плодов, упавших на соседний участок, вправе заниматься собственник земли, куда приземлились фрукты или овощи. Однако соседи могут обсудить этот вопрос и заключить между собой соглашение.

Парламентарий рассчитывает, что общественное обсуждение нового проекта поправок пройдет до конца текущего года. Затем планируется подготовить его ко второму чтению.

В свою очередь, в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству сообщили Москве 24, что готовы рассмотреть представленные поправки, когда они поступят.

"Поправки нужно изучить, провести правовую экспертизу, провести экспертизу влияния на правоотношения. Нужно подождать, пока специалисты их изучат", – пояснил зампред комитета Александр Башкин.



Не навреди ближнему?

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России и председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин рассказал Москве 24, что между соседями возникает много конфликтов из-за нарушения строительных норм на дачных участках, когда там возводят многоквартирные дома, гостиницы, хостелы. По его словам, даже те судебные дела, которые выигрываются, не исполняются.

"Есть претензия, что суды медленно и неохотно рассматривают такие дела, но мы имеем судебные решения, где люди добились справедливости, однако эти же хостелы, гостиницы на дачных участках развиваются. В Подмосковье много судебных решений о сносе, однако судебные приставы их не исполняют", – отметил эксперт.

По словам эксперта, система начала бы работать эффективно, если бы местные органы власти – муниципалитеты, управы, префектуры – самостоятельно сносили незаконные постройки на дачных участках, если собственник не сделал этого сам по решению суда.





Константин Крохин член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России и председатель Союза жилищных организаций Москвы Это была бы полезная новелла для такого рода споров. А когда говорят, что нарушитель должен сам себя наказать, – простите, но это не работает.

Юрист Мария Свиридова в разговоре с Москвой 24 также добавила, что в законодательстве действительно требуются доработки согласно "сегодняшним реалиям".

"В них есть какие-то пробелы, какие-то недоработки и недопонимание, поэтому с развитием инфраструктуры, с развитием технологий закон требует изменений, потому что один раз и навсегда все предусмотреть в нем невозможно, это нереально. Но даже сейчас в нем есть все по большей части, если мы говорим о том, с чем люди в основном сталкиваются", – пояснила юрист.

По ее словам, среди соседей есть три вида конфликта: злоупотребление своими правами одной из сторон, злонамеренное нарушение чужих прав и неумение договориться.



"Например, споры о площадях земельных участков, когда люди передвигают заборы, захватывая чужую собственность. Или в маленьком садовом товариществе кто-то начинает разводить животную ферму, соседи все это нюхают, а запах стоит просто невыносимый. Либо одному из соседей не нравится, что другой жарит шашлыки", – рассказала Свиридова.





Мария Свиридова юрист Неважно, что является причиной, основная проблема в том, что все это сложно доказать, долго. И, как правило, люди, сталкивающиеся с проблемными соседями, должны судиться в регионах, в которых они не проживают.

Юрист пояснила, что даже если спор дойдет до судебного разбирательства, то людям придется ездить в суд на протяжении нескольких месяцев, а то и больше. Многие работающие люди не могут этого себе позволить, подчеркнула она.

"Если, например, взять животноводческую ферму на соседнем участке, то можно вызвать Роспотребнадзор, правление СНТ, которые составят протокол, в лучшем случае нарушителя оштрафуют. Неизвестно, пойдет ли администрация СНТ в суд, чтобы прекратить деятельность, а это займет какое-то время, явно больше, чем дачный период", – отметила собеседница Москвы 24.

По мнению Свиридовой, самое обидное, что в следующем году нарушитель может снова взяться за старое, а другим людям придется проходить весь цикл по новой.