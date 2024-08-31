Более 1,5 млн человек примут образовательные учреждения в Москве в сентябре

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В сентябре в Москве откроется 31 новое здание школ и детских садов, а до конца года горожан примут еще девять учреждений. Всего в новом учебном году в образовательные учреждения столицы пойдут 1,5 миллиона детей, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Уже в ближайшие дни 1,5 миллиона московских ребят сядут за школьные парты, вернутся в колледжи, встретятся со своими любимыми воспитателями. Среди них 100 тысяч первоклассников и 44 тысячи первокурсников колледжей", – приводятся ее слова на портале мэра и правительства Москвы.

В этом году в городе стартовала программа реконструкции школ. Как отметила заммэра, старые учреждения уже не соответствуют потребностям. Первые отреставрированные четыре школы примут учеников уже 2 сентября.

В настоящее время капитальный ремонт продолжается в 50 образовательных учреждениях. Они откроются 1 сентября 2025 года.

Кроме того, в колледжах Москвы увеличили количество бюджетных мест с 18 до 36 тысяч. На базе индустриального парка "Руднево" осенью заработает уникальная междисциплинарная площадка, на которой будет находиться 20 современных лабораторий и мастерских.

"Здесь в течение года три тысячи студентов московских колледжей – практически все учащиеся в сфере промышленности – будут осваивать необходимые навыки", – сказала Ракова.

К 2030 году планируется открыть шесть новых колледжей на более чем 60 тысяч человек.

Более того, в Москве работает свыше 130 тысяч кружков и секций. Более 80% детей обучаются в них бесплатно. В этом году для детей организуют специальную московскую экспедицию в Антарктиду, а уже в ближайшее время пройдет отбор желающих.

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут в столичных школах 2 сентября. В первый понедельник сентября, который в текущем году приходится на 2-е число, во всех школах страны должны состояться церемонии поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна России. Кроме того, в этот день в школах будут организованы внеурочные занятия "Разговоры о важном".

