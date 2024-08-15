Юрист Яковлева дала советы родителям, как взять выходной на 1 сентября

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Родители могут воспользоваться имеющимися отгулами либо договориться с работодателем о предоставлении отпуска в День знаний. Об этом Москве 24 рассказала юрист, специалист по трудовому праву, член Палаты налоговых консультантов России Валентина Яковлева.

В 2024 году торжественные линейки, посвященные началу учебного года, пройдут в столичных школах 2 сентября (в понедельник), так как 1 сентября выпадает на воскресенье.

По словам эксперта, работающим родителям, желающим проводить детей на школьную линейку, придется договариваться с работодателем. С точки зрения законодательства он не обязан отпускать их в День знаний с работы.

В данном случае сотрудник может написать заявление на предоставление отпуска в этот день без сохранения заработной платы. Но получит его, только если работодатель не будет против, отметила специалист.



Валентина Яковлева юрист, специалист по трудовому праву Также можно взять день в счет отпуска. Но, опять же, по закону ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется исключительно по графику. И если нужный день не зафиксирован в нем, все переносы возможны только по соглашению с работодателем.

Кроме того, сотрудник может воспользоваться отгулом, если в течение года работал сверхурочно в выходные или праздничные дни. Либо даже если у него есть непотраченный день за сдачу донорской крови, заключила эксперт.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что идти в отпуск с точки зрения оплаты выгоднее в месяцы, где больше всего рабочих дней. В 2025 году это июль и октябрь (23 рабочих дня), а также апрель, сентябрь и декабрь (по 22). Чуть менее выгодно отдыхать в марте и августе (21 рабочий день). Еще хуже брать отпуск в феврале, где всего 20 рабочих дней.