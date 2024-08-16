Ортопед Маламашин: вес рюкзака не должен превышать 10% от массы тела ребенка

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Рюкзак для школьника должен быть легким, иметь широкие регулируемые лямки и поясной ремешок. Об этом Москве 24 рассказал детский ортопед, спинальный хирург, кандидат медицинских наук Денис Маламашин.

По его словам, при выборе необходимо обратить внимание на спинку изделия: она должна быть достаточно твердой и с уплотнителем, обеспечивающим прилегание к телу.



Денис Маламашин детский ортопед Важно, чтобы рюкзак имел широкие лямки с мягким уплотнителем и регуляторами. Родителям же надо отрегулировать лямки так, чтобы они были одинаковой длины, при этом верхняя часть портфеля располагалась чуть ниже линии плеч ребенка, а нижняя находилась в области талии.

Также он должен быть оснащен поясным ремешком, который позволяет равномерно распределить нагрузку, добавил ортопед.

"И, конечно, при покупке необходимо проверить, достаточно ли рюкзак легкий: важно, чтобы он весил не больше одного килограмма. Вес же рюкзака вместе с учебниками и письменными принадлежностями не должен превышать 10% от массы тела ребенка", – пояснил врач.

При этом он отметил, что самый лучший рюкзак для школьника – это тот, который несут за него родители.

"Если есть такая возможность, надо помогать детям носить ранец, хотя бы в младших классах. Потому что ношение тяжести хоть и не приводит к сколиозу – это все же генетически обусловленное заболевание, – однако ведет к нарушению осанки, что в дальнейшем может вызвать мышечные боли в спине", – предупредил Маламашин.

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