Стилист Шеди дала важные советы по выбору школьной формы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Качество ткани, актуальность фасона и, конечно, мнение самого ребенка важно учитывать при выборе школьной формы. Об этом Москве 24 рассказала стилист Мария Шеди.

По ее словам, одежда для школьника должна быть выполнена из качественной дышащей ткани: хлопка, льна, вискозы.

"При этом обязательно надо спросить у ребенка во время примерки, комфортно ли ему, насколько вещь приятна тактильно. Потому что если одежда колючая и в ней жарко, он потом будет отказываться ее носить", – отметила стилист.

Плюс вещи должны визуально нравиться ребенку, ведь одежда – это один из способов самовыражения. И даже учитывая, что в школе есть четкие требования к форме, у детей всегда есть возможность выбирать в этих рамках более актуальные модели.



Мария Шеди стилист Если говорить о модных фасонах, то сейчас абсолютный тренд – это брюки-палаццо. В идеале они должны быть чуть выше пола – на один-два сантиметра, чтобы оставаться достаточно длинными, но не подметать грязь.

Правда, такие брюки имеют один минус – купить их на вырост проблематично. А вот модные сейчас брюки-карго – вполне реально, потому что они часто имеют затяжки по низу, благодаря которым вещь можно регулировать по длине. Также удобны такие модели с резинками внизу, отметила Шеди.

Комфортным и стильным вариантом может быть комплект из свободных брюк с жилеткой. Например, из футера – трикотажной ткани на основе хлопка, добавила специалист.



Мария Шеди стилист Что касается пиджаков, то в моде оверсайз, поэтому лучше приобретать удлиненные свободные модели прямого силуэта. Можно даже купить пиджак на один размер больше, чтобы он сидел как оверсайз.

Для девочки эксперт также посоветовала купить плиссированную юбку – это вещь вне времени, которая всегда в моде, отметила эксперт.

"Чтобы ребенку было комфортно в юбке или брюках, стоит покупать модели с резинкой на талии (она может располагаться по всей длине, либо только сзади). Резинка будет немного растягиваться, каждый раз, когда ребенок сидит, и вещь не будет давить на живот", – порекомендовала Шеди.

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