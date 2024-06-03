Стилист Янковская рассказала, какие джинсы идут почти всем

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Джинсы прямого кроя, цвета индиго и средней посадки – это отличная базовая вещь, которую стоит иметь в гардеробе. Об этом Москве 24 рассказала звездный стилист и имиджмейкер, наставник стилистов Эльвира Янковская.

По ее словам, те, кто считает джинсы основой своего образа и сочетает с ними все что угодно (от классических пиджаков до летних маек), должны помнить несколько важных правил.

"Прежде всего, базовые джинсы не должны иметь никаких потертостей, дыр, вышивок и страз. Выбирать следует модели монохромного цвета, без каких-либо разводов", – пояснила эксперт.

Крой должен быть прямой, без сужения книзу, а длина полная. Укороченные модели в качестве базы не подойдут, отметила Янковская.



Эльвира Янковская звездный стилист и имиджмейкер Можно сказать, что любому человеку во все времена подойдут джинсы прямого кроя, цвета индиго, классической длины и средней посадки – пояс вещи должен быть на талии и ни в коем случае не занижен.

Кроме того, базовые джинсы должны быть из плотной ткани, которая едва тянется и отлично держит форму.

"При выборе не стоит льстить себе и брать модель, в которую потом придется втискиваться со скрипом. Джинсы должны сидеть впору. Либо можно купить модель на размер больше: в 80% случаев такая уловка сделает человека визуально стройнее", – отметила Янковская.

Если же говорить о беспроигрышных вариантах сочетаний с классическими джинсами, то это рубашка с мужского плеча, футболка, офисная блузка, водолазка, кардиган, легкая туника, стильный корсет и так далее – с такой моделью уместно и гармонично будет смотреться практически все, заключила эксперт.

Ранее стилист Лена Червова назвала стилизацию ключом к интересным образам. По ее словам, просто надеть футболку с джинсами – это скучно. Но если взять и необычно заправить вещь, завязать узлом, добавить акцент на талию в виде пояса или спустить рубашку на одно плечо – эффект будет совсем другим.

