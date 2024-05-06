Визажист Феоктистова назвала оптимальный способ подбора помады

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Темные оттенки помады помогут сделать улыбку белее, а благородная фуксия придаст лицу свежести. Об этом Москве 24 рассказала визажист Евгения Феоктистова.

По ее словам, при выборе помады стоит обратить внимание на базовый вариант серовато-розового оттенка. Он подойдет под любой гардероб и настроение. У разных производителей его можно найти под названиями woodberry, lilac pink, mehr, natural, blankety и другими.

Если хочется именно красную помаду, то лучше найти нейтральный "русский красный" с холодным подтоном – он идет практически всем, отметила Феоктистова.



Евгения Феоктистова визажист Также при выборе надо учитывать, что чем темнее помада, тем белее кажется улыбка на контрасте. В свою очередь, людям с загорелой кожей отлично подойдет помада коралловых тонов, а благородные оттенки фуксии способны освежать и придавать молодости лицу.

А вот с помадами морковного цвета стоит быть осторожнее: они могут сыграть злую шутку и добавить зубам желтизны. Так же как и коричневые помады с желтым подтоном. Лучше отдать предпочтение вариантам, имеющим оттенок с легкой теплинкой розового или персика, предупредила визажист.

"В целом же стоит помнить, что у помады небольшой срок годности. Поэтому тем, кто не привык часто ею пользоваться, я бы рекомендовала лучше взять карандаш для губ понравившегося цвета. Им также можно красить губы, просто нанося его на гигиеническую помаду", – посоветовала Феоктистова.

Этот же вариант актуален в случае, когда хочется приобрести дорогую помаду в новом цвете, но есть сомнения, подойдет ли ее оттенок. Достаточно взять такой же карандаш, чтобы протестировать с его помощью свою яркую идею, добавила эксперт.

Ранее визажист Александра Никитина рассказала, как правильно выбрать тональный крем. Чтобы определиться с тоном, она посоветовала взять от двух до пяти средств смежных оттенков, которые кажутся подходящими, и нанести каждое из них достаточно широкой полосой на область нижней челюсти. Идеальным будет то, которое практически сливается с кожей.