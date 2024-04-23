Нейл-мастер Анна Капля рассказала, чего нужно избегать до и после маникюра

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Несколько важных правил перед походом в салон и после помогут мастеру максимально качественно провести процедуру, а результату – прослужить как можно дольше. Об этом Москве 24 рассказала инструктор по аппаратному, комбинированному маникюру и педикюру Анна Капля.

По ее словам, первоочередное табу – маникюр перед маникюром.

"Не стоит накануне похода в салон пытаться самостоятельно привести руки в порядок. Особенно используя ножницы и кусачки. Это может привести к травматизации, и в результате химические вещества, используемые мастером, могут попасть в рану и вызвать раздражение", – пояснила эксперт.



Анна Капля руководитель студии ногтевого сервиса Кроме того, перед походом к мастеру лучше отказаться от использования масла, крема, любого питательного или увлажняющего средства для рук и ногтей. Лишние жир и влага на коже – прямые причины плохого сцепления искусственного материала с натуральной ногтевой пластиной.

После процедуры, примерно первые 72 часа, желательно воздержаться от генеральной уборки, готовки и любой работы, предполагающей длительный контакт рук с водой. Мастер во время работы оказывает на кожу механическое и химическое воздействие, и после этого кожно-липидной мантии требуется время, чтобы восстановиться, пояснила Анна Капля.

В целом же все время от процедуры к процедуре важно максимально бережно относиться к ногтям и коже рук – наносить крем и масло, делать пилинги и скрабы, которые порекомендует мастер с учетом состояния и типа кожи, посоветовала эксперт.

Ранее нейл-стилист Елена Корнева рассказала, что сделать ногти более изящными и удлинить пальцы поможет маникюр в естественных, нюдовых оттенках. Например, это может быть бежевый, кремовый, нежно-розовый. Также отлично в этом плане будут работать вертикальные и диагональные рисунки на ногтях.