Визажист Пилипенко рассказала, как сделать губы более объемными с помощью макияжа

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Несложная техника макияжа поможет сделать губы более выразительными и объемными, рассказала Москве 24 визажист Мария Пилипенко.

По ее словам, макияж следует начать с легкого тонирования губ обычным тональным кремом, используя спонж.

"Это необходимо, чтобы получить в итоге желаемый оттенок помады. Ведь из-за того, что цвет губ у каждого свой, один и тот же продукт может смотреться на них по-разному", – пояснила визажист.

Далее нужно взять карандаш телесного цвета и оформить контур, двигаясь от уголков к центру.



Мария Пилипенко визажист Прорисовывая центральную часть верхней и нижней губ, важно немного выходить за контур – буквально на миллиметр. При этом галочку на верхней губе надо сгладить карандашом почти до прямой линии.

Далее точно так же следует прорисовать контур чуть более темным карандашом розоватого оттенка. А затем пушистой кистью нанести на губы нюдовую помаду, растушевывая при этом линию карандаша, отметила визажист.

Кроме того, для еще большего визуального объема поверх помады можно нанести блеск, плюс слегка пройтись бронзером над галочкой верхней губы. Он дополнительно создаст легкую визуальную тень и добавит объема.

"А вот хайлайтер наносить на эту область я бы не советовала – объема это не даст, да и выглядит такое уже не актуально", – пояснила Пилипенко.

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