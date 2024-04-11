Парфюмер Нестерова перечислила лучшие техники нанесения духов

11 апреля, 14:28Общество
Фото: depositphotos/lachernetska@gmail.com
Техника нанесения парфюма напрямую зависит от того, какого результата хочется достичь, рассказала Москве 24 химик, парфюмер Валерия Нестерова.
По ее словам, в целом идеальное место для нанесения аромата – область головы. Ведь именно на этом уровне люди коммуницируют с окружающими, передают им информацию.
"Нужно четко понимать, какого результата хочется достичь. Например, если надо максимально привлечь к себе внимание, поддержать яркий образ, то можно действовать в технике "объемный шлейф": нанести аромат на заднюю часть шеи по линии роста волос, на яремную впадинку, плюс распылить духи над головой с двух сторон – получится объемный ароматный кокон", – пояснила эксперт.
Этот способ стоит использовать, когда в планах – длительное нахождение в закрытом и плохо кондиционируемом помещении в обществе других людей (в офисе, вагоне метро, машине, самолете, театре и так далее).
"Слишком интенсивный запах в этом случае может раздражать окружающих, вызывать у них головную боль и заставлять испытывать агрессию по отношению к источающему сильный аромат человеку", – отметила Нестерова.
Вторая причина связана с тем, что место нанесения парфюма не рекомендуется тереть, иначе снижается объемность раскрытия аромата и меняется его звучание.
"А в области запястья у нас как раз чаще всего оказываются предметы, которые трутся о кожу: браслеты, часы, рукава одежды", – пояснила эксперт.
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