Парфюмер Нестерова перечислила лучшие техники нанесения духов

Фото: depositphotos/lachernetska@gmail.com

Техника нанесения парфюма напрямую зависит от того, какого результата хочется достичь, рассказала Москве 24 химик, парфюмер Валерия Нестерова.

По ее словам, в целом идеальное место для нанесения аромата – область головы. Ведь именно на этом уровне люди коммуницируют с окружающими, передают им информацию.

"Нужно четко понимать, какого результата хочется достичь. Например, если надо максимально привлечь к себе внимание, поддержать яркий образ, то можно действовать в технике "объемный шлейф": нанести аромат на заднюю часть шеи по линии роста волос, на яремную впадинку, плюс распылить духи над головой с двух сторон – получится объемный ароматный кокон", – пояснила эксперт.



Валерия Нестерова химик, парфюмер Если хочется, чтобы аромат звучал не слишком ярко, следует нанести парфюм только на одну точку. Например, на яремную впадинку или по линии роста волос на задней области шеи.

Этот способ стоит использовать, когда в планах – длительное нахождение в закрытом и плохо кондиционируемом помещении в обществе других людей (в офисе, вагоне метро, машине, самолете, театре и так далее).

"Слишком интенсивный запах в этом случае может раздражать окружающих, вызывать у них головную боль и заставлять испытывать агрессию по отношению к источающему сильный аромат человеку", – отметила Нестерова.



Валерия Нестерова химик, парфюмер А вот популярный способ наносить парфюм на запястье на самом деле не так хорош. Эта область отлично подходит для тестирования ароматов, здесь они очень быстро раскрываются. Но именно носить духи на запястье не стоит. Во-первых, потому что в течение дня мы их часто моем вместе с руками, смывая тем самым парфюм.

Вторая причина связана с тем, что место нанесения парфюма не рекомендуется тереть, иначе снижается объемность раскрытия аромата и меняется его звучание.

"А в области запястья у нас как раз чаще всего оказываются предметы, которые трутся о кожу: браслеты, часы, рукава одежды", – пояснила эксперт.

Ранее стилист-имиджмейкер Ирина Катыхина рассказала, что освежить образ этой весной помогут интересные аксессуары. Например, броши-цветы: по мнению эксперта, такое женственное украшение может отлично смотреться не только на платье, но и на футболке, которая соседствует в образе с джинсами.