Стилист Катыхина назвала три простых способа освежить образ весной 2024 года

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Нестандартные многослойные образы, пояса на одно плечо и броши-цветы помогут легко преобразить стиль этой весной, рассказала Москве 24 стилист-имиджмейкер Ирина Катыхина.

По ее словам, многослойные образы – это в целом тренд 2024 года.

"Они всегда смотрятся наиболее интересно. Поэтому советую обратить внимание на наличие в гардеробе вариантов второго слоя. И если их не хватает, приобрести одну-две вещи на весну. К примеру, это может быть базовый жакет или яркий кардиган", – посоветовала эксперт.



Ирина Катыхина стилист-имиджмейкер Особенно актуальной в этом году будет именно нестандартная многослойность. Поэтому можно создавать не только привычные образы, такие как жакет плюс рубашка, но и решаться на смелые сочетания. Например, надевать юбку поверх брюк или платья.

Кроме того, преобразить стиль всегда помогут интересные аксессуары.

"Например, сейчас в моде броши-цветы. Это идеальный вариант для весны. Причем такое женственное украшение может отлично смотреться не только на платье, но и на футболке, которая соседствует в образе с джинсами", – отметила Катыхина.

Можно использовать и яркие платки. Их лучше не надевать на шею, а повязывать на ручку сумки или использовать вместо ремня.

"Также стоит присмотреться к новому тренду – поясам с рюшем, которые носят на одном плече. Они могут сделать стильным не только вечерний, но и повседневный наряд", – заключила эксперт.

Ранее стилист Анна Скороходова рассказала, что предметы гардероба оранжевого, красного цветов и теплого коричневого оттенка могут визуально полнить. Также добавить объема могут некоторые принты. Например, горизонтальная полоска, а также крупные горох, цветы или контрастная клетка.