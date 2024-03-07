07 марта, 11:44Общество
Стилист рассказала, можно ли женщинам носить шорты и мини-юбки после 40 лет
Фото: 123RF/sinenkiy
Женщины старше 40 лет могут носить мини-юбки и шорты. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.
"Я считаю, что каких-то определенных ограничений на ношение мини-юбок или шорт после 40 лет нет", – отметила она.
Шорты рекомендуется выбирать из непрозрачного плотного материала, который не будет просвечивать. Предпочтение стоит отдавать лаконичным базовым оттенкам вроде синего, коричневого, голубого, бежевого и молочного. Можно присмотреться к шортам-бермудам, моделям А-силуэта, а также хлопковым и кожаным вариантам.
"Лучше, чтобы материал шорт хорошо держал форму. Благодаря этому можно скорректировать какие-то недостатки фигуры. Рекомендуемая длина, которую можно носить в возрасте 40 и старше, – до середины бедра. Это не будет смотреться вульгарно", – говорит эксперт.
При подборе юбки стоит отдавать предпочтение моделям, которые добавят женственности, статуса и элегантности. Важно не уходить в молодежный стиль и не пересекать грань вульгарности, подчеркнула стилист.
"Если мы выбираем юбку, стоит избегать на ней ярких акцентов вроде блесток и пайеток. Можно сочетать ее с пиджаком, какой-то блузой. Верх должен быть достаточно лаконичным, строгим. Либо в романтичном прочтении, чтобы уравновесить короткую длину и грамотно ее преподнести", – заключила специалист.
Ранее дизайнер Наз Маер порекомендовал обращать внимание на принты при выборе вещей. С их помощью образ можно сделать визуально дороже. Например, таким эффектом обладает шотландский принт "пье-де-пуль". Он же известен под названием "гусиная лапка". Также сюда относятся классический горох ("полька-дот") и шевронный узор. Кроме того, добавит образу презентабельности и немного другая клетка под названием "гленчек".
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