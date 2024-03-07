Стилист рассказала, можно ли женщинам носить шорты и мини-юбки после 40 лет

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Женщины старше 40 лет могут носить мини-юбки и шорты. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.

"Я считаю, что каких-то определенных ограничений на ношение мини-юбок или шорт после 40 лет нет", – отметила она.





Анна Скороходова стилист Женщине необходимо трезво оценивать свою фигуру. И понимать, можно ли носить короткую длину именно ей. В случае если у нее прекрасная фигура, подтянутые ноги, то почему бы их не показать.

Шорты рекомендуется выбирать из непрозрачного плотного материала, который не будет просвечивать. Предпочтение стоит отдавать лаконичным базовым оттенкам вроде синего, коричневого, голубого, бежевого и молочного. Можно присмотреться к шортам-бермудам, моделям А-силуэта, а также хлопковым и кожаным вариантам.

"Лучше, чтобы материал шорт хорошо держал форму. Благодаря этому можно скорректировать какие-то недостатки фигуры. Рекомендуемая длина, которую можно носить в возрасте 40 и старше, – до середины бедра. Это не будет смотреться вульгарно", – говорит эксперт.





Анна Скороходова стилист В паре с длиной мини нужно избегать открытого и гипертрофированного декольте. Если мы показываем ноги, особенно после 40 лет, то верх должен быть закрыт. Лучше выбирать летящие туники, блузу, различные свитера, свободного кроя рубашки и футболки.

При подборе юбки стоит отдавать предпочтение моделям, которые добавят женственности, статуса и элегантности. Важно не уходить в молодежный стиль и не пересекать грань вульгарности, подчеркнула стилист.

"Если мы выбираем юбку, стоит избегать на ней ярких акцентов вроде блесток и пайеток. Можно сочетать ее с пиджаком, какой-то блузой. Верх должен быть достаточно лаконичным, строгим. Либо в романтичном прочтении, чтобы уравновесить короткую длину и грамотно ее преподнести", – заключила специалист.

Ранее дизайнер Наз Маер порекомендовал обращать внимание на принты при выборе вещей. С их помощью образ можно сделать визуально дороже. Например, таким эффектом обладает шотландский принт "пье-де-пуль". Он же известен под названием "гусиная лапка". Также сюда относятся классический горох ("полька-дот") и шевронный узор. Кроме того, добавит образу презентабельности и немного другая клетка под названием "гленчек".

