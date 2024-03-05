Дизайнер назвал четыре принта, которые делают образ дороже

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При выборе одежды следует обращать внимание на принты, поскольку они способны сделать весь образ дороже, отметил дизайнер Наз Маер. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам эксперта, одним из таких принтов является "пье-де-пуль", или "гусиная лапка". Это шотландский орнамент, который отличается черно-белым контрастом и четкой геометрией, уточнил он. Маер обратил внимание, что этот принт можно увидеть на юбках, костюмах, пальто и обуви.

Выглядеть дорого поможет также клетка "гленчек", добавил дизайнер. По его мнению, геометрия этого орнамента ассоциируется с английским королевским стилем. Представители мужского пола часто останавливают свой выбор на данном принте, отметил Маер. Он может присутствовать на пальто, жакетах и брюках. Женщины могут подобрать для себя платье с таким орнаментом.

Следующий вариант – "полька-дот", или классический горох. Дизайнер подчеркнул, что этот принт является более романтичным. Платье или рубашку в горох можно надеть как в офис, так и в кафе, добавил он. Однако эксперт посоветовал осторожно подбирать размер гороха, чтобы не получить комичный образ.

Еще одним стильным вариантом будет одежда с "шевронным узором". Он представляет собой ломанные горизонтальные полоски. Маер рекомендовал выбирать черно-белое сочетание, чтобы образ выглядел дорого. Такой узор прекрасно смотрится на туниках, платьях, пуловерах, резюмировал он.

Ранее стилист Анастасия Хохлова заявила, что трендом наступающей весны будет Slavic girl ("стиль славянской девушки").

Она уточнила, что на смену массивным меховым шапкам придут меховые наушники. Они станут отправной точкой и для построения образов в популярной сейчас эстетике конца нулевых и начала десятых годов, считает эксперт.



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