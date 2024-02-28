Стилист назвала главные тренды наступающей весны

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Тренд Slavic girl ("стиль славянской девушки"), который стал популярным несколько месяцев назад, с приходом весны вряд ли потеряет актуальность, хотя и претерпит некоторые изменения. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на стилиста Анастасию Хохлову.

Она уточнила, что на смену массивным меховым шапкам придут меховые наушники. Они станут отправной точкой и для построения образов в популярной сейчас эстетике конца нулевых и начала десятых годов, считает стилист.

Хохлова обратила внимание, что на подиумах в образах используют зеленый цвет. Одни дизайнеры составляют тотал-луки, комбинируя оттенки. На первый план выходят спокойные тона: изумрудный, болотный, хаки, но не неоновый.

Другие же, продолжила эксперт, делают тренд более повседневным, предлагая использовать зеленый в качестве цветового акцента. Например, добавить к белым кедам зеленые шнурки.

Тренд, который остается модным уже несколько сезонов, – эффект металлик. Стилист уверена, что его необычная фактура помогает сделать даже простой силуэт наряднее, также металлические оттенки хорошо сочетаются с вещами разных стилей и цветов.

Еще одним трендом Хохлова назвала вязаные балаклавы. Весной она предложила выбрать аксессуар из менее теплой ткани.

Между тем стилист Владислав Лисовец заявил, что этой весной в моде будут открытое тело, мини-юбки, деним и короткие шорты. Об этом сообщает News.ru.

Абсолютным трендом станет стилистика двухтысячных, отметил он. Популярными цветами Лисовец назвал синий, салатовый, бордовый и оттенки красного. Модницам он посоветовал обратить внимание на вещи в горошек и с цветочным принтом.

Эксперт добавил, что в весенних коллекциях будет много глянцевых тканей (лаковая кожа, латекс), замши, будет присутствовать и рок-н-ролльный стиль.

Также в моде остается элегантная обувь с акцентом на сексуальность и женственность. Лисовец посоветовал постепенно уходить от грубого стиля и оверсайз-одежды.

Ранее стилист Анна Скороходова заявила, что прозрачные очки-авиаторы станут одним из трендов весны-лета 2024 года. По ее словам, сегодня в моде подчеркнутая женственность, поэтому массивные оправы с широкими рамами отходят на второй план.

До этого она сказала, что черный цвет не рекомендуется сочетать с нежными оттенками. Также, по ее мнению, стоит избегать образов, где одновременно присутствует одежда серого и коричневого цветов.

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