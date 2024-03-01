Стилист перечислила устаревшие сочетания в одежде

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Приталенный пуховик не рекомендуется сочетать с джинсами скинни. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.

"Одно из неудачных сочетаний сегодня – это приталенный пуховик длины примерно по колено и джинсы скинни, которые полностью облегают ногу. Такой образ выглядит скучно", – отметила эксперт.

Вместо этого лучше носить более объемный пуховик и широкие брюки или джинсы. Такой вариант смотрится стильно и в духе современных трендов, пояснила стилист.





Анна Скороходова стилист Лучше не носить узкие джинсы с обтягивающими черными сапогами. Такое сочетание зрительно режет ноги и может добавить лишних килограммов даже девушкам с идеальными формами. Сейчас тренд на полуприлегающий силуэт.

Если девушке очень нравятся джинсы скинни и она не готова отказаться от этого предмета гардероба, то обтягивающие сапоги можно заменить на обувь с более широким голенищем. Сверху же стоит надеть объемный свитер. Если хочется носить обтягивающие сапоги, то узкие джинсы нужно заменить на широкие брюки.

"Обтягивающие легинсы и короткий верх уместны сегодня исключительно в спортивном стиле. Не стоит надевать такую одежду для выхода в свет. Иначе это будет привет из нулевых, но в самом банальном и немодном прочтении", – предупредила стилист.

Легинсы лучше сочетать с одеждой, которая будет закрывать зону бедер. Это может быть, например, легкая туника или футболка с асимметричным низом.





Анна Скороходова стилист Сочетание легкого весеннего платья светлого оттенка и черных туфель-лодочек сегодня уже настолько приелось, что попало в разряд немодных и неактуальных. Лучше выбирать босоножки с переплетениями в различных стилистиках либо повседневные белые кеды или кроссовки. Это будет выглядеть свежо и современно.

Еще один антитренд – это сочетание босоножек и тонких капроновых колготок. Стилист рекомендует отказаться от них и носить подобную обувь на голую ногу.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать подходящие джинсы. Рекомендуется обращать внимание на боковой шов, который должен быть ровным. Кроме того, необходимо проверить посадку вещи на талии. Также не следует приобретать модели неподходящего размера в надежде, что они сядут после стирки или растянутся в результате носки.

