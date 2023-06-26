Дизайнер дала три совета по выбору идеальных джинсов

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При выборе джинсов необходимо уделять особое внимание посадке, боковому шву и размеру моделей. Об этом в беседе с "Газетой.ру" сообщила создательница бренда Tatika Wear Жанна Колесник.

Дизайнер рекомендовала не делать из моделей орверсайз, выбирая джинсы на один-два размера больше положенного. Приобретать модели, сшитые как оверсайз, Колесник посоветовала в соответствии со своим размером.

Не менее важным аспектом при выборе джинсов является боковой шов. Он, по словам дизайнера, должен быть ровным, поскольку кривой шов создаст неправильный визуальный эффект.

"И, конечно, проверьте посадку на талии: даже модели с высокой талией не должны быть выше пупка, иначе это сделает вашу пятую точку громоздкой, а торс коротким и более массивным", – пояснила Колесник.

Помимо этого, модный эксперт посоветовала не покупать джинсы на размер меньше в надежде, что они растянутся в процессе носки. Также не следует приобретать модели больше собственного размера, планируя, что они сядут после стирки.

Ранее стало известно, что антитрендами лета 2023 года признаны укороченные жакеты, шорты с цветочным принтом, юбки-карандаши до колена и обтягивающие брюки. В моде этим летом будут широкие джинсы с низкой или средней посадкой, брюки карго, приталенные жакеты или пиджаки "с мужского плеча", сообщила создательница круизного бренда одежды Cruise de Luxe Лилия Фаттахова.

