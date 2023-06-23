Эксперт ногтевого сервиса рассказала о главных трендах летнего маникюра

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Этим летом трендовым маникюром станет разноцветный френч или использование неоновых оттенков, заявила эксперт ногтевого сервиса Варвара Котова. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Разноцветный френч – один из главных фаворитов этого сезона. Этот тренд в маникюре с нами с легкой руки стилистов модного дома Valentino. Экспериментировать можно с разными оттенками, как насыщенными неоновыми, так и более спокойными пастельными", – рассказала она.

Эксперт призвала выбирать правильные сочетания цветов во время походов на маникюр, например, синий с розовым или бирюзовый с молочно-желтым.

По ее словам, этим летом стилисты предлагают наносить неоновые оттенки на все ногти, сочетая их между собой. Котова также предложила покрывать тело ногтя одним цветом, а свободный край другим.

Девушкам, которые больше предпочитают пастельные тона, эксперт предложила попробовать нанести серо-голубые оттенки лака, которые напоминают одежду из денима.

"Не стоит забывать и про цвет этого года – Viva Magenta. Можно покрыть им все ногти или сочетать с белым или молочным оттенками. При этом он будет идеально смотреться и в маникюре, и в педикюре", – резюмировала Котова.

Ранее стилист Владислав Лисовец рассказал, что этим летом актуальным станет кантри-стиль, в моде будет много открытого тела.

По его словам, в тренд попадут вязаные вещи, одежда из льна и кружева, джинсы или мини-юбки, а также более жесткая обувь, например ботинки или казаки. Лисовец поделился, что в этом году трендовые цвета будут приглушенными – розовый, голубой или салатовый.



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