Названы самые модные образы весны-лета 2024 года для женщин старше 50 лет

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Женщинам старше 50 лет стоит обратить внимание на брючные костюмы, белые рубашки и платья А-силуэта весной-летом 2024 года. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.

По ее словам, важно выбирать одежду, которая будет моделировать фигуру и скрывать недостатки.

"Всегда нужно трезво смотреть в зеркало. Оценивать, какие зоны не стоит показывать, а какие лучше оставить открытыми, чтобы сместить акцент. Допустим, если у женщины красивые ноги, можно выбрать более короткую длину юбки, чтобы продемонстрировать их и увести взгляд, например, от отсутствия талии", – отметила Скороходова.

Женщинам старше 50 лет обязательно нужно иметь в гардеробе белую рубашку прямого кроя, говорит стилист. Этот предмет одежды можно носить в любой сезон, но весной и летом он особенно выручает.





Анна Скороходова стилист Белая рубашка прямого кроя отлично моделирует практически все изъяны фигуры. Она освежает образ. Но самое главное – не добавляет лишних лет за счет оттенка, который визуально немного сглаживает различные неровности на лице.

"Если хочется немного поэкспериментировать, можно сделать акцент на рукавах. Например, как-то необычно их поднять или закатать. Также можно выбрать рубашку с интересным воротником, например стойкой, которая будет красиво подчеркивать зону шеи и декольте, если они выглядят презентабельно", – объясняет эксперт.

Белую рубашку можно сочетать с классическими брюками и прямыми джинсами. Также расклешенными или прямыми юбками длины миди либо макси. Кроме того, этой весной и летом женщинам старше 50 лет стоит обратить внимание на брючные костюмы светлого оттенка.

"Я бы рекомендовала присмотреться к лимонному, светло-желтому, небесно-голубому, лавандовому, который сегодня невероятно популярен, или травянистому. Красивый брючный костюм со строгими линиями очень хорошо смоделирует фигуру, а светлый оттенок сделает моложе на несколько лет", – подчеркнула стилист.





Анна Скороходова стилист Беспроигрышным вариантом для лета станет платье А-силуэта длины макси. Особенно если у него есть воротник. Его можно поднять и добавить изысканности образу. Платье А-силуэта длины макси будет красиво смотреться как в тандеме с ремнем, так и без дополнительных декоративных элементов.

К такому образу хорошо подойдет спокойная удобная обувь на плоской подошве, например сандалии, лоферы, мюли и различные балетки. Весной и летом также можно носить блузу из льна, которая отлично пропускает воздух. Поэтому в ней не будет жарко.

"Блузу можно сочетать со свободными брюками. Этот образ универсален и подойдет для повседневного ношения как в мегаполисе, так и за городом. Хорошим дополнением к нему будут белые кроссовки или простые черные босоножки на невысоком каблуке", – советует Скороходова.





Анна Скороходова стилист Если у женщины 50+ красивые руки, можно смело их продемонстрировать с помощью удлиненного свободного топа прямого кроя. Он хорошо сочетается со свободными брюками, а также расклешенными или прямого кроя джинсами. Кроме того, юбкой-солнце или прямой ниже колен.

Если женщина все же хочет прикрыть руки, то можно накинуть легкий удлиненный жакет в тон топа. Например, белого оттенка. Это поможет не акцентировать внимание на руках, но при этом сохранить свежесть образа.

Ранее были названы варианты самой модной обуви на весну 2024 года. Рекомендуется обратить внимание на сапоги на низкой платформе с широким голенищем, поскольку ботфорты уже уходят на второй план. Кроме того, в моде обувь геометричной формы. Например, стильно будут смотреться модели, у которых квадратный или острый мыс, а также необычный каблук. Вместе с тем одним из трендов является обувь на платформе.

