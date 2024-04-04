Стилист Скороходова назвала самые неудачные цвета одежды, которые полнят

Одежда коричневого, оранжевого и некоторых других цветов, а также принты вроде крупного гороха могут визуально полнить. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.

По ее словам, предметы гардероба теплого коричневого оттенка способны добавить фигуре объем. "Даже если сравнивать черный и коричневый на примере прямых классических брюк, то последний будет добавлять сантиметры в зоне бедер", – предупредила эксперт.





Анна Скороходова стилист Оранжевый выглядит ярко, жизнерадостно, является цветом лидеров, но тоже может добавлять лишний объем. Чтобы этого избежать, стоит сочетать его с контрастными оттенками или использовать в аксессуарном ряде. Это могут быть оранжевая сумка, сапоги, какие-то декоративные элементы, которые являются лишь ярким акцентом.

Монохромный образ в молочном или жемчужном оттенке также может быть не самым удачным вариантом. "Эти цвета добавляют объема как на фотографии, так и в повседневной жизни. Поэтому монохромный образ в светлых, белых, жемчужных оттенках подойдет исключительно уверенным в своей фигуре девушкам", – говорит стилист.

Чтобы случайно не добавить себе лишнего объема, жемчужный или молочный лучше сочетать с более яркими, благородными оттенками вроде винного, изумрудного или сапфирового. Такие цвета помогут добавить баланс и создадут правильную композицию в образе.





Анна Скороходова стилист Красный – достаточно яркий, насыщенный цвет. Но он также может полнить. Поэтому мы носим его в тандеме с какими-то более спокойными или контрастными оттенками либо используем только в аксессуарах.

Некоторые принты тоже могут визуально полнить. Один из них – крупная контрастная клетка. Ее нужно добавлять в образ очень осмотрительно, отметила Скороходова. Осторожность стоит проявить и с крупными цветочными принтами.

"Это вполне может добавить не только объема, но еще и небрежности, нелепости. Лучше присматриваться к средним вариантам. Если уж выбирать крупные цветы, то это должна быть одежда в стиле картин, расписанных полотен. То есть когда это полная композиция. А не просто отдельные цветы", – посоветовала стилист.





Анна Скороходова стилист Горизонтальная полоска будет визуально расширять абсолютно любую фигуру. Даже самую стройную и идеальную. Поэтому такой принт я рекомендую миксовать с какими-то четкими линиями. И, конечно же, не добавлять в проблемные зоны.

Еще один проблемный принт – крупный горох. Сегодня он на пике популярности. Но женщинам с пышными формами стоит присматриваться к нему с осторожностью, продолжает эксперт. "Крупный горох нужно применять с очень большой деликатностью, особенно если мы говорим о платье, которое полностью в этом принте. В таком случае везде будет добавляться лишний объем", – объясняет специалист.

Также лучше не использовать контрастные принты, где одновременно сочетаются противоположные цвета. Например, черный с белым или красный с синим. "Когда такие контрастные цвета присутствуют в одной вещи в виде крупных пятен, есть риск добавить себе объема. Поэтому я не рекомендую их девушкам с пышными формами. К сожалению, обыграть такой принт в образе, не добавив лишних сантиметров, будет очень сложно", – заключила Скороходова.

Ранее женщинам старше 50 лет рассказали, как при помощи одежды скорректировать фигуру. Рекомендуется отдавать предпочтение базовым вещам из плотной ткани. При этом лучше выбирать более приглушенные оттенки. Для удлинения силуэта хорошо подойдут брючные костюмы и платья длины миди.

