Стилист назвала образы, которые придадут стройность женщинам после 50 лет

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Скорректировать фигуру женщинам старше 50 лет помогут платья длины миди, брючные костюмы пыльных оттенков и юбка-карандаш. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.

По словам эксперта, на дамах старшего возраста будут хорошо смотреться и корректировать фигуру базовые вещи из плотных тканей.





Анна Скороходова стилист Если мы хотим визуально придать стройность, следует выбирать не активные цвета, а их более приглушенные оттенки. То есть не кислотно-зеленый, а, наоборот, изумрудный или пыльно-зеленый, травянистый. Не ярко-синий, а сапфировый. Не канареечный, а молочно-желтый. И так со всеми цветами.

"Классической историей удлинения силуэта для женщин 50+ станут брючные костюмы пыльных оттенков с различными декоративными элементами – украшениями, необычного цвета обувью, будь это туфли на невысоком каблуке либо сапоги", – продолжает стилист.

Также визуально вытянуть фигуру поможет платье длины миди. "Поверх можно надеть жакет строгих форм. Даже возможно с акцентными плечами, которые будут визуально стройнить. Либо зимнее пальто. К этой комбинации мы добавляем какой-то яркий акцент. Например, шарф активного цвета, который можно просто накинуть, чтобы он свободно свисал с плеч. Таким образом силуэт будет удлиняться", – объясняет Скороходова.

Отличным вариантом станет и классическая рубашка с поднятым воротником. "Во-первых, воротник прикрывает зону шеи, которая зачастую у женщин в 50+ несколько видоизменяется. Также он всегда смотрится очень торжественно и благородно", – отмечает стилист.





Анна Скороходова стилист Можно надеть классическую рубашку с поднятым воротником, расстегнуть верхнюю пуговицу и добавить какое-то массивное украшение. Плюс классические джинсы прямого кроя из плотного денима и цветное удлиненное пальто. Такой образ смотрится очень органично на женщинах даже больших размеров, визуально помогает вытянуть силуэт.

Тем, кто предпочитает носить юбки, рекомендуется отказаться от обтягивающих трикотажных вариантов, поскольку они будут акцентировать внимание на всех проблемных зонах. "Мы присматриваемся к юбке-карандашу длины миди. Никак не короче. Либо к его облегченной версии, например юбке плиссе. Она замечательным образом вытягивает силуэт", – говорит эксперт.

Вместе с тем стоит избегать мешковатой безразмерной одежды и обтягивающих вещей из тонких тканей, которые слишком сильно облегают и просвечиваются.

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