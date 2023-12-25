25 декабря, 17:39Общество
Стилист назвала два образа, которые испортят женщину старше 50 лет
Фото: depositphotos/VitalikRadko
Женщинам старше 50 лет лучше отказаться от романтичных и бесформенных образов. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.
По ее словам, наряды у дам старше 50 лет должны обязательно соответствовать возрасту и особенностям фигуры.
Вместо этого рекомендуется покупать полуприлегающие платья длины миди, которые будут частично подчеркивать фигуру. Туфли лучше выбирать на небольшом каблуке или обратить внимание на мюли. "Даже если у женщины сохранились прекрасные ножки, все-таки есть определенные возрастные рамки, поэтому короткие платья лучше не надевать в любом случае", – отметила Скороходова.
Вторая ошибка, которую часто совершают женщины старше 50 лет – это ношение бесформенных вещей.
Желающим подкорректировать свою фигуру стоит выбирать вещи строгих линий и четких форм. Благодаря им можно визуально удлинить силуэт и создать правильную композицию с помощью необычных акцентов.
"Стилисты рекомендуют полностью отказаться от джинсов, но я считаю, что это неправильно. Даме 50+ хорошо подойдут прямые либо расклешенные варианты. Они не станут подчеркивать какие-то элементы фигуры, недостатки, а будут, наоборот, удлинять силуэт. Также могут подойти брюки карго. Сверху мы можем примерять различные блузы вплоть до полупрозрачных. Снизу должен быть топ либо майка, благодаря которым ничего не просвечивается. Это хороший образ для встреч с подругами", – посоветовала Скороходова.
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