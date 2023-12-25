Стилист назвала два образа, которые испортят женщину старше 50 лет

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Женщинам старше 50 лет лучше отказаться от романтичных и бесформенных образов. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.

По ее словам, наряды у дам старше 50 лет должны обязательно соответствовать возрасту и особенностям фигуры.





Анна Скороходова стилист Первый образ, который я бы категорически не рекомендовала носить после 50 лет, – это женственно-романтический. Экстремально обтягивающие платья длины мини с открытыми руками, плечами, с гипертрофированным декольте и высокими каблуками – это не возрастная история. Такой образ не придает шарма, а наоборот, не очень выгодно подчеркивает, портит женщину.

Вместо этого рекомендуется покупать полуприлегающие платья длины миди, которые будут частично подчеркивать фигуру. Туфли лучше выбирать на небольшом каблуке или обратить внимание на мюли. "Даже если у женщины сохранились прекрасные ножки, все-таки есть определенные возрастные рамки, поэтому короткие платья лучше не надевать в любом случае", – отметила Скороходова.

Вторая ошибка, которую часто совершают женщины старше 50 лет – это ношение бесформенных вещей.





Анна Скороходова стилист Женщины, которые обладают, допустим, объемной фигурой, начинают выбирать бесформенную одежду. Это может быть какое-то платье-балахон либо свитер и юбка в пол или спортивный костюм. Именно такие образы придают неряшливость.

Желающим подкорректировать свою фигуру стоит выбирать вещи строгих линий и четких форм. Благодаря им можно визуально удлинить силуэт и создать правильную композицию с помощью необычных акцентов.

"Стилисты рекомендуют полностью отказаться от джинсов, но я считаю, что это неправильно. Даме 50+ хорошо подойдут прямые либо расклешенные варианты. Они не станут подчеркивать какие-то элементы фигуры, недостатки, а будут, наоборот, удлинять силуэт. Также могут подойти брюки карго. Сверху мы можем примерять различные блузы вплоть до полупрозрачных. Снизу должен быть топ либо майка, благодаря которым ничего не просвечивается. Это хороший образ для встреч с подругами", – посоветовала Скороходова.





Анна Скороходова стилист Дамам старшего возраста не нужно сильно ориентироваться на тренды. Потому что такие вещи могут смотреться чужеродно на женщинах более взрослой категории. Лучше всего подойдет проверенная классика. Поэтому я и говорю про прямые силуэты, про полуприлегающие платья – это поможет смоделировать какие-то недостатки фигуры и при этом не подчеркнуть возраст.

Ранее стало известно, какие элементы гардероба вызывают раздражение у россиян. Что касается мужчин, то на первом месте находятся носки, надетые под сандалии, а также белые носки к черной обуви. В женском же гардеробе наибольший негатив у опрошенных вызвал леопардовый принт.

