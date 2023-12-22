Стилист рассказала, какие шапки запрещено носить после 50 лет

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Женщинам старше 50 лет не рекомендуется носить шапки с различными декоративными элементами и обтягивающие головные уборы из тонкого материала. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.

"Дамам старшего возраста я рекомендую отказаться от сильно обтягивающих шапок из тонкого материала. Выглядят они не стильно, старомодно. Сегодня такой вариант вышел из тренда. К тому же легкие тонкие материалы продуваются. И, конечно же, сильно обтягивающие материалы просто портят прическу", – объясняет стилист.





Анна Скороходова стилист От шапок с вязаными цветами, которые были раньше популярны, различными кристаллами, бантиками, какими-то текстильными вставками других оттенков лучше отказаться. Потому что сегодня головной убор становится более лаконичным, базовым и не привлекающим к себе внимание.

При этом трендовые модели людям старшего возраста эксперт советует носить с осторожностью. "Волосы – это инструмент, с помощью которого мы можем скрыть какие-то возрастные моменты: морщинки, изменения овала лица. Но если надеть балаклаву, то все дефекты будут как на ладони. Так что это либо для смелых дам, либо для тех, кто предпочитает спортивный стиль или активный образ жизни", – указала Скороходова.

Косынка из текстильного материала выглядит старомодно. Поэтому лучше отдать предпочтение изделиям из экокожи. Но и они подойдут не всем. "Если мы выберем косынку из экокожи женщине в 50+ под какой-то обычный образ, он будет смотреться просто нелепо. Такие головные уборы подойдут дамам, которые любят экспериментировать и носят трендовые вещи", – говорит стилист.





Анна Скороходова стилист Наилучшим вариантом головного убора для женщин старше 50 лет будут вязаные шапки из текстильных материалов. Желательно выбирать либо совсем маленькую вязку, либо, наоборот, крупную. Лучше избегать слишком ярких и кричащих цветов, если только наши женщины не одеваются во все яркое, сочное.

Ранее стилист Марина Герман рассказала, что этой зимой в тренде кружево, джинсы с низкой посадкой и трикотажные вещи. Кроме того, по-прежнему актуальна мода на многослойность. При этом рекомендуется убрать из гардероба прилегающие короткие пуховики, пошитые с поперечной стежкой, и гипюровые платья с рукавами три четверти.

