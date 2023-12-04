Стилист рассказала, что надеть на Новый год

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На Новый год стоит надеть одежду зеленого, золотого или красного цвета. Об этом рассказала стилист Марина Герман, сообщает "Радио 1".

Она отметила, что наступающий 2024 год по восточному календарю считается годом Зеленого Деревянного дракона. Поэтому, встречая новый год, стоит помнить о близких ему цветах – природно-зеленом, золотом и красном, отметила стилист.

Герман утверждает, что зеленый и красный – цвета сезона, их можно будет носить и после праздника. Например, красный брючный костюм можно будет надеть в ресторан, на торжественные мероприятия, дни рождения, добавила она.

Считается, что новогодние наряды должны быть из дорогих тканей – бархата, шелка, парчи или атласа, продолжила Герман. Она уверена, что такие ткани сейчас в тренде, а сделать образ интереснее помогут пайетки. Сейчас это актуально, эти вещи можно позже носить в жизни, подытожила стилист.

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