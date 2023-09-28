В России запустят сеть модных "островков" с региональными брендами одежды

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В этом году в России могут запустить новую сеть модных "островков", где будут продавать российские региональные бренды. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу "Ивановской текстильной компании" Юрия Шилова, одного из авторов этого проекта.

Он уточнил, что речь идет о концепции торговли, схожей с фермерским рынком, когда на одной территории будет представлено сразу несколько производителей.

Площадь модных "островков" будет составлять 2–2,5 тысячи квадратных метров, их будут открывать в городах-миллионниках. В данный момент уже начался подбор торговых центров. Так, на первом этапе могут запустить до 10 универмагов.

Уточняется, что в проект будут отбираться такие компании, которые представляют товары легпрома в среднем ценовом сегменте.

Подобные площадки могут помочь развитию локальных брендов, отметил Шилов. Он также заявил, что власти могут компенсировать российским дизайнерам часть затрат по арендной плате, к примеру, до 20%. Данный вопрос сейчас прорабатывается с корпорацией МСП, добавил Шилов.

Гендиректор корпорации МСП Александр Исаевич подтвердил, что работа над этим проектом действительно идет, данный вопрос уже обсуждают с регионами и российскими торговыми марками.

Ранее сообщалось, что с 28 ноября по 2 декабря в столице пройдет международный форум BRICS+ Fashion Summit, который организуют в рамках Московской недели моды. Участниками саммита станут представители более 30 стран.

До этого стало известно, что производство одежды в Москве увеличилось более чем в три раза за первые семь месяцев текущего года по сравнению с январем – июлем 2022-го.

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