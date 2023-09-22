Московские производители увеличили поставки обуви почти на 13% – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За семь месяцев текущего года столичные обувные предприятия нарастили поставки своей продукции почти на 13%. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Обувные фабрики города нарастили поставки на 12,7% в годовом выражении, доведя объем отгруженной продукции до отметки в 10,5 миллиарда рублей", – рассказал он.

Как, в свою очередь, добавил исполняющий обязанности главы департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, с января по июль в Москве выпустили 1,75 миллиона пар обуви. Это вдвое больше, чем год назад.

Отмечается, что сегодня в городе насчитывается свыше 200 производств в сфере легкой промышленности. Помимо обуви, они выпускают одежду, меховые, текстильные и прочие изделия. На них заняты порядка 10 тысяч специалистов.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2023 года производство одежды в столице увеличилось более чем в три раза. Общий объем отгрузок московских производителей составил 39,6 миллиарда рублей, что на 40,8% больше аналогичного показателя прошлого года.



Собянин сообщил об увеличении производства одежды и обуви московскими компаниями