22 сентября, 11:57Экономика
Московские производители увеличили поставки обуви почти на 13% – Ефимов
Фото: портал мэра и правительства Москвы
За семь месяцев текущего года столичные обувные предприятия нарастили поставки своей продукции почти на 13%. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Обувные фабрики города нарастили поставки на 12,7% в годовом выражении, доведя объем отгруженной продукции до отметки в 10,5 миллиарда рублей", – рассказал он.
Как, в свою очередь, добавил исполняющий обязанности главы департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, с января по июль в Москве выпустили 1,75 миллиона пар обуви. Это вдвое больше, чем год назад.
Отмечается, что сегодня в городе насчитывается свыше 200 производств в сфере легкой промышленности. Помимо обуви, они выпускают одежду, меховые, текстильные и прочие изделия. На них заняты порядка 10 тысяч специалистов.
Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2023 года производство одежды в столице увеличилось более чем в три раза. Общий объем отгрузок московских производителей составил 39,6 миллиарда рублей, что на 40,8% больше аналогичного показателя прошлого года.
Собянин сообщил об увеличении производства одежды и обуви московскими компаниями
Читайте также