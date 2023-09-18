Московский производитель выпустил новые вакцины для животных в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В этом году столичное предприятие "Ветбиохим" почти в шесть раз увеличило поставки вакцин для профилактики бешенства кошек и собак. Также компания смогла разработать и внедрить в производство более 150 лекарственных средств и диагностических тест-систем, которые применяются ветеринарами.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что производство выпускает иммунобиологические препараты для сельскохозяйственных животных, а также вакцины и сыворотки для домашних питомцев.

"Предприятие выпускает для российского рынка 41 иммунобиологический препарат, из них 15 – для животных-компаньонов. В 2023 году производитель подготовил к государственной регистрации четыре новые вакцины", – передает его слова портал мэра и правительства Москвы.

Выпуск иммунобиологических препаратов для мелких домашних животных увеличился на 30% в период с января по июль текущего года, превысив 37 миллионов доз. Овчинский добавил, что уход зарубежных компаний с российского рынка позволил производству нарастить свою мощность и увеличить долю.

По его словам, больше всего спросом на данный момент пользуются препараты, в которых содержится антиген для профилактики бешенства, продажи отдельных наименований в данной группе в этом году выросли примерно в 5–6 раз. С начала года доля объема продаж вакцин и других лекарств для кошек и собак составила 50%.

Руководитель столичного департамента добавил, что производитель выпускает более 100 наименований, из которых порядка 40 являются вакцинами, гипериммунными сыворотками и иммуноглобулинами, а 60 – это диагностикумы.

Он также напомнил, что годом ранее предприятие возвело новый завод, стоимость которого составила порядка 2 миллиардов рублей, что позволило создать в столице более 100 новых рабочих мест для граждан. Он будет выпускать около 5,5 миллиона флаконов живых вакцин, 10 миллионов флаконов жидких иммунобиологических и более 1,5 миллиона флаконов химико-фармацевтических препаратов.

Помимо этого, с начала 2023 года продажи компании составили около 1,5 миллиарда рублей, что почти на 40% больше, чем за аналогичный период 2022 года, подчеркнул Овчинский.

Генеральный директор компании Александр Кривонос заявил, что предприятие проводит диагностические исследования, включающие мониторинг наиболее опасных и распространенных инфекций в России, оценку напряженности иммунитета после вакцинации, а также выявление инфекционных патогенов у больных и павших животных.

С 2006 года подразделение компании, ведущее диагностику, имеет официальную аккредитацию Международного эпизоотического бюро в качестве российской лаборатории по выявлению антител к вирусу бешенства и оценке напряженности поствакцинального иммунитета к бешенству. Выпускаемые препараты используют как ветеринары из государственных станций, так и из коммерческих клиник, резюмировал он.

Ранее в Россельхознадзоре заявляли, что у РФ есть аналоги зарубежных препаратов от бешенства и чумы для собак и кошек. Речь идет о препаратах производства компаний "Эланко Франс С.А.С." и "Биовета".

До этого СМИ сообщали, что производителям ветеринарных лекарств "Эланко Франс С.А.С." и АО "Биовета" отказали в получении отечественных GMP-сертификатов по ключевым препаратам. Отмечалось, что без документов поставки вакцин в РФ станут невозможными с 1 сентября текущего года.



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