Россельхознадзор заявил о наличии аналогов зарубежных вакцин от бешенства для животных

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В России есть аналоги зарубежных препаратов от бешенства и чумы для собак и кошек. Об этом Агентству "Москва" заявили в пресс-службе Россельхознадзора.

Речь идет о препаратах производства компаний "Эланко Франс С.А.С." и "Биовета".

"Так, российские производители выпускают четыре препарата, аналогичных препарату "Мильбемакс" (Elenco), содержащие в качестве действующих веществ комбинацию мильбемицина и празиквантела; девять препаратов из группы нестероидных противовоспалительных препаратов, действие которых сходно с препаратом "Онсиор" (Elanco)", – добавили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что производители ветеринарных лекарств "Эланко Франс С.А.С." и АО "Биовета" получили отказы в получении отечественных GMP-сертификатов по ключевым препаратам. Без документов поставки вакцин в РФ станут невозможными с 1 сентября 2023 года.

Как разъяснили подобные обстоятельства в Россельхознадзоре, в ходе проверок у "Эланко Франс С.А.С." обнаружили шесть существенных несоответствий, у "Биовета" нашли пять критических и 25 существенных недочетов. Подобные нарушения поставили под сомнение качество производимых ими препаратов.

До этого о стабильной ситуации с ветпрепаратами в РФ заявили в Минсельхозе. В ведомстве отмечали, что российский рынок полностью обеспечен необходимыми лекарствами для животных.

