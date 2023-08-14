Рост цен на корма и ветпрепараты для домашних животных проверят в РФ

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Генеральная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверят обоснованность увеличения цен на ветеринарные препараты и корма для домашних животных. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письма ведомств первому зампреду комитета ГД по экологии Владимиру Бурматову.

Отмечается, что запрос принят к производству по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова. ФАС России, в свою очередь, направила запросы информации субъектам, производящим корма для животных, с целью проверки обоснованности цен.

Добавляется, что после получения запрашиваемой информации и ее анализа ведомство сможет сделать выводы о наличии оснований для принятия мер антимонопольного реагирования. Об этом будет сообщено дополнительно.

По словам Бурматова, рост цен на соответствующую продукцию является продолжением санкционной политики в отношении страны. Особенно серьезно проблема стоит в сфере ветпрепаратов, так как их зарубежные производители отказываются проходить механизмы сертификации и получения документов, которые установлены в России.

В Минсельхозе РФ заявили, что производство корма для домашних животных выросло на 5,3% в 2022 году. За первые 6 месяцев текущего года оно оставалось на уровне, схожем с показателем за аналогичный период прошлого года.

Добавляется, что объемы выпуска кормов для домашних животных в России позволяют экспортировать эту продукцию в другие страны. Рост цен на импортную продукцию может быть связан с изменением курса валют, заключили в ведомстве.

Бурматов сообщил о росте цен на корма для кошек, собак и ветеринарные препараты в конце июля. Депутат подчеркнул, что получает массовые обращения от граждан, обеспокоенных данной ситуацией.

Также в ГД подготовили нормы по регулированию деятельности заводчиков животных. Их могут обязать проходить регистрацию, вакцинировать продаваемых питомцев и платить с этого налоги.

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