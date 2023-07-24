Депутат ГД обратился в Генпрокуратуру и ФАС по проверке роста цен на ветпрепараты и корма

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Цены на корма для кошек, собак и ветеринарные препараты выросли в регионах РФ. Запросы с просьбой проверить факт роста цен первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов направил генеральному прокурору Игорю Краснову и руководителю ФАС Максиму Шаскольскому. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие обращения.

Также он попросил принять при необходимости меры, предусмотренные законодательством. Бурматов подчеркнул, что получает массовые обращения от граждан, обеспокоенных данной ситуацией.

При этом, по данным Россельхознадзора, импорт кормов в Россию не уменьшился, поэтому очевиден факт необоснованного завышения цен, заявил депутат. По его информации, у 57% российских семей есть домашние животные, поэтому вопрос социально значим.

Ранее кинолог Владимир Голубев сообщил, что каждому будущему владельцу собаки необходимо подготовить дом к появлению щенка. Стоит обустроить уютное место для него, приготовить игрушки, корм, амуницию, а также уходовые средства и инструменты.

До этого Владимир Путин подписал закон о штрафах для владельцев, выбросивших своих животных. В частности, на сумму до 200 тысяч рублей могут оштрафовать за нарушения норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или здоровью граждан.

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