Кинолог дал советы желающим завести щенка

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Каждому будущему владельцу собаки необходимо подготовить дом к появлению щенка и приобрести нужный инвентарь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева.

"Для этого пройдите по дому, уберите предметы, которые могут быть вредны для питомца или потенциально опасны: маленькие щенки любят все изучать, иногда они пробуют окружающие предметы на зуб. Обустройте уютное место собаке, приготовьте игрушки, корм, амуницию, а также уходовые средства и инструменты", – подчеркнул он.

По словам эксперта, также следует убедиться в наличии документов у собаки. Вместе с животным будущие хозяева должны получить ветеринарный паспорт, желательно международного образца. Голубев отметил, что в ветпаспорте должны присутствовать отметки о первичной вакцинации и даты обработки от паразитов.

"Кроме того, у щенка, который рожден в зарегистрированном питомнике, должно быть клеймо. Также вместе с щенком заводчик дает метрику – первичный документ, на основании которого впоследствии может быть оформлена родословная", – уточнил кинолог.

Ранее Владимир Путин подписал закон о штрафах для владельцев, выбросивших своих животных. В частности, на сумму до 200 тысяч рублей могут оштрафовать за нарушения норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или здоровью граждан. Кроме того, если гражданин выбросит домашнего питомца на улицу, он может быть оштрафован на сумму до 30 тысяч рублей.

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